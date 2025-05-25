الأحد 25 مايو 2025
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رياضة

محمد صلاح يقود تشكيل ليفربول ضد كريستال بالاس في الدوري الإنجليزي

محمد صلاح
محمد صلاح

أعلن أرني سلوت المدير الفني لـ ليفربول  تشكيل فريقه لمواجهة نظيره كريستال بالاس اليوم الأحد في الجولة الثامنة والثلاثين، الأخيرة من الدوري الإنجليزي لهذا الموسم.

 

تشكيل ليفربول ضد كريستال بالاس 

قد تكون صورة ‏‏‏شخص واحد‏، و‏‏لعب كرة القدم‏، و‏لعب كرة القدم‏‏‏ و‏تحتوي على النص '‏어한번의당 Exp L.F.C. أليسون فان دايك 5 كوناتي 7 دياز 8 سوبوسلاي صلاح 17 جونز 18 جاكبو 26 روبرتسون 38 جرافینبرخ 84 برادلي Chartere standart chartee البدلاء كيليهير نونيز جوميز إندو، إيليوت تسيميكاس جوتا،آرنولد كوانساه أبطال بريميرليج‏'‏‏

موعد مباراة ليفربول وكريستال بالاس 

تنطلق مباراة ليفربول أمام كريستال بالاس اليوم في الدوري الإنجليزي في تمام الساعة 6 مساءً بتوقيت القاهرة والسعودية.

ليفربول وكريستال بالاس
ليفربول وكريستال بالاس

 

القناة الناقلة لمباراة ليفربول ضد كريستال بالاس 

تذاع مباراة ليفربول ضد كريستال بالاس اليوم في الدوري الإنجليزي عبر قناة beIN SPORTS 1.

ويتصدر نادي ليفربول جدول الدوري الإنجليزي برصيد 83 نقطة، في حين أن كريستال بالاس لديه 52 نقطة في المركز الثاني عشر.

وسيتسلم ليفربول بعد صافرة نهاية مباراة اليوم، كأس الدوري الإنجليزي الذي حسمه في الجولة الرابعة والثلاثين من البطولة.

ومن المرتقب أن يتسلم محمد صلاح جائزتي هدافي وصانع ألعاب الموسم الحالي من الدوري، حيث سجل 28 هدفًا وصنع 18.

وتُعد تلك المباراة الأخيرة بالنسبة للظهير ترينت ألكسندر أرنولد مع ليفربول، حيث يستعد للرحيل إلى ريال مدريد.

ليفربول وكريستال بالاس
ليفربول وكريستال بالاس

محمد صلاح أفضل لاعب بالدوري الإنجليزي لموسم 2024-2025 

 وأعلن نادي ليفربول حصول محمد صلاح لاعب الفريق، على أفضل  لاعب فى مسابقة الدورى الإنجليزى الممتاز "البريميرليج لموسم 2024-2025. 

واختارت هيئة الإذاعة البريطانية "بى بى سى" محمد صلاح نجم منتخب مصر ونادى ليفربول، كأفضل لاعب فى مسابقة الدورى الإنجليزى الممتاز "البريميرليج".

وقالت هيئة الإذاعة البريطانية "بي بي سي": "يتفوق محمد صلاح بمفرده في عدد الأهداف المسجلة برصيد 28 هدفًا وصناعة الأهداف بـ18 تمريرة حاسمة، كما سجل الرقم القياسى لأكبر عدد من المشاركات فى الأهداف فى موسم مكون من 38 مباراة".

محمد صلاح
محمد صلاح

محمد صلاح

وأضافت: "عندما تم سؤال عدد كبير من خبراء ومعلقى بى بى سى سبورت عن اللاعب الأفضل فى مسابقة الدورى الإنجليزى الممتاز هذا الموسم، اتفق الجميع على اختيار اللاعب المصري محمد صلاح".

وقال النجم الإنجليزى السابق كريس سوتون والمحلل فى هيئة الإذاعة البريطانية عن الفرعون المصري: "أرقامه مذهلة، فقد سجل أو ساعد فى إحراز 46 هدفا فى الدورى الإنجليزى الممتاز هذا الموسم، وهذا أكثر مما تمكن مانشستر يونايتد من تحقيقه، كيف لا تصوت لمحمد صلاح كأفضل لاعب فى العام؟".

 

ليفربول
ليفربول

واختار كريس سوتون النجم الإنجليزى السابق كلا من: فيرجيل فان دايك مدافع ليفربول وموريلو لاعب نوتنجهام فورست وديكلان رايس لاعب أرسنال، فى قائمة الأفضل بمسابقة الدورى الإنجليزى الممتاز هذا الموسم خلف محمد صلاح.

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