سقطت من الطابق الرابع، محافظ دمياط: متابعة مستمرة حتى شفاء الطفلة ريتال

ألم في قلوب الأهالي.. وأمل في رعاية الدولة

أجرى الدكتور أيمن الشهابي، محافظ دمياط، متابعة دقيقة للحالة الصحية للطفلة ريتال التى تعرضت لحادث سقوط من الطابق الرابع، موجها بتوفير أقصى درجات الرعاية الطبية والنفسية لها ولأسرتها.

كما كلف وكيل وزارة التربية والتعليم بالمحافظة، ياسر عمارة، بزيارة الطفلة داخل المستشفى للاطمئنان على تطورات حالتها الصحية، وتقديم الدعم الكامل والتواصل المستمر مع الأسرة.

زيارة وكيل الوزارة واهتمام تربوي وصحي متكامل

زار وكيل الوزارة الطفلة ريتال داخل مستشفى دمياط التخصصي، وحرص على لقاء الفريق الطبي المتابع للحالة، والتأكد من حصولها على الرعاية اللازمة في ظل ظروفها الدقيقة.

وأكد أن تعليم دمياط يقف بجوار كل أبنائه في السراء والضراء، وأن مثل هذه الحوادث تستوجب تلاحم الجميع إنسانيًا وتربويا.

وكيل تعليم دمياط يتابع حالة رتال الصحية بالمستشفي

تحسن نسبي واستقرار تدريجي في الحالة

وفي بيان رسمي صادر عن مستشفى دمياط التخصصي، أكدت إدارة المستشفى أن الطفلة ريتال تخضع للرعاية الطبية الكاملة تحت مظلة التأمين الصحي، وسط تحسن تدريجي وارتفاع في درجات الوعي. وأشادت إدارة المستشفى بتضافر جهود كافة التخصصات الطبية للتعامل مع الحالة باحترافية وتفانٍ.

تحذير من حملات تبرع مزيفة

ونبّهت إدارة المستشفى إلى ضرورة عدم الانسياق خلف أي حملات تبرعات تُنسب كذبًا لحالة الطفلة رتال، مؤكدة أنها تتلقى الخدمة الطبية مجانًا بالكامل، وفق أعلى معايير الجودة، وأن مدير عام المستشفى الدكتور كمال سلامة أصدر تعليماته بتذليل أي عقبات لضمان استمرار الرعاية دون معاناة أو تأخير.

محافظة دمياط تواصل المتابعة لحين التعافي

من جانبه، أكد محافظ دمياط أن الحالة الصحية للطفلة ستكون محل متابعة مستمرة من قبل الأجهزة التنفيذية والطبية، مشيرًا إلى أن الدولة لا تتوانى في دعم أبنائها في مثل هذه المواقف الصعبة، ومؤكدًا أن ما تلقته الطفلة من رعاية هو ثمرة تنسيق متكامل بين كافة مؤسسات الدولة الطبية والتعليمية.

دمياط تنتظر عودة رتال

وبين دعوات الأهالي واهتمام المسؤولين، تبقى "ريتال" رمزًا صغيرًا كبيرًا لحجم الإنسانية التي تُظهرها الدولة في المواقف المؤلمة، وتبقى عودتها لمدرستها وأحضان أسرتها أملًا ننتظره جميعًا في أقرب وقت.

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