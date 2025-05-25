الرقابة على الصادرات تشارك في معرض إيجي بيوتي أفريكا 2025

تشارك الهيئة العامة للرقابة على الصادرات والواردات فى الدورة السادسة لمعرض إيجي بيوتي أفريكا 2025 والذى يعد أكبر معرض دولي لمستحضرات التجميل والعناية بالبشرة والشعر والعطور والمنظفات في مصر وأفريقيا.

وانطلقت فعاليات المعرض خلال الفترة من 24 إلى 26 مايو 2025 في مركز مصر للمعارض الدولية - القاهرة الجديدة ويعد معرضEgy Beauty Africa فرصة جيدة للصناع فى هذا القطاع

خطة الدولة المصرية في تنمية الصادرات

توفير المعلومات للمصدر المصري وطبقا لتصريحات المهندس عصام النجار رئيس مجلس إدارة الهيئة العامة للرقابة على الصادرات والواردات، ان الهيئة تستهدف العمل على توفير المعلومات للمصدر المصري حتى يتوافق مع متطلبات الدول الخارجية فضلا عن خطة الهيئة في توطين الصناعة بمصر.



تقليل زمن الافراج الجمركي

ولفت الى دور الهيئة فى تقليل زمن الافراج الجمركي مشيرا رئيس الهيئة العامة للرقابة على الصادرات والواردات الى الإجراءات التي تم اتخاذها لتعزيز أداء الجهات المعنية بمنظومة الإفراج الجمركي وتقليل زمن الافراج عن البضائع

وقال ان الهيئة تساهم تحقيق مستهدفات خطة الدولة المصرية في تنمية الصادرات في ظل امتلاك الهيئة لعدد كبير من الكفاءات والكوادر الشابة التي يمكن الاستفادة منها في الارتقاء بمنظومة الخدمات وسرعة تنفيذ الإجراءات وبما يتواكب مع متطلبات التحول الرقمي الذي تتبناه الدولة.

إصدار شهادات البيع الحر Free Sale

واشار إلى أن الهيئة العامة للرقابة على الصادرات والواردات هي الجهة الحكومية المنوطة بإصدار شهادات البيع الحر Free Sale والتي تثبت ان المنتج المراد تصديره للخارج يتم بيعه وتداوله في السوق المصري.

وفيما يتعلق بإصدار شهادات البصمة الكربونية حيث تعتبر الهيئة من الجهات الحكومية الرائدة التي تمتلك وحدة معتمدة للتحقق والمصادقة البيئية وذلك في إطار دعم جهود الدولة في التحول نحو الاقتصاد الاخضر.

التواصل الدائم مع مجتمع المصدرين والمستوردين

وأشار الى أن الهيئة حريصة على التواصل الدائم مع مجتمع المصدرين والمستوردين لاطلاعهم على أحدث الخدمات التي تقدمها بهدف التيسير على مجتمع رجال الأعمال وبما يسهم في فتح أسواق تصديرية جديدة أمام المنتجات المصرية في مختلف الأسواق الخارجي.

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