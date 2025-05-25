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25 شاهد إثبات أمام جنايات الإسكندرية في قضية سفاح المعمورة

هيئة الدفاع عن سفاح
هيئة الدفاع عن سفاح المعمورة

تنظر محكمة جنايات الإسكندرية اليوم الأحد محاكمة المتهم المعروف إعلاميا بسفاح المعمورة،  لاتهامه في القتل العمد خطف بالتحليل والإكراه والسرقة.

 وتعقد الجلسة برئاسة المستشار محمود عيسي سراج الدين رئيس المحكمة وبعضوية كل من المستشار تامر ثروت شاهين والمستشار محمد لبيب دميس والمستشار عبد العاطي ابراهيم صالح،وحسن محمد حسن سكرتير المحكمة.

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وتضم قائمة شهود الإثبات في قضية سفاح المعمورة 25 شاهد إثبات جاءت في نص التحقيقات التي وردت في أمر الإحالة وتحقيقات النيابة العامة بينهم 5 من المتهمين وضابط التحريات ونجار.

وتعود أحداث القضية المقيدة برقم المقيدة برقم 9046 لسنة 2025 جنايات قسم شرطة المنتزة ثان عندما تلقت الأجهزة الأمنية بمديرية أمن الإسكندرية إخطارا من ضباط قسم شرطة المنتزة ثان يفيد ببلاغات بقيام المتهم بارتكاب قتل المجني عليهم.

وتبين من التحقيقات، أنه من إجراء التحريات السرية إلى قيام المتهم " ن.ا ال " محام، بقتل كل من " م.ا.م" مهندس و" م.ف.ث" ربة منزل زوجته و" ت.ع.ر" ربة منزل، وقاما باخفاء الجثامين بالوحدتين السكنيتن المستأجرين بمعرفة المتهم، بأن دفن المجني عليه الاول بأرضية الوحدة السكنية الاولي ودفن المجني عليهم الثانية والثالثة بأرضية الوحدة السكنية الثانية، واستولي علي متعلقاتهم وأموالهم.

وتبين أن علاقة عمل نشأت بين المتهم والمجني عليه الاول منذ عام 2021 ونظرا للظروف المالية التي كان يمر بها المتهم وعلمه بوجود مبالغ مالية مع المجني عليه الاول وامتلاكه بعض العقارات التي يمتلكها وفي بداية عام 2022 استغل المتهم كون المجني عليه، الي اعتقاد المجني عليه أن المتهم يستطيع حل نزاع قضائي فيما بينه وبين آخرين،واستدرجة لمكان الواقعة، واعد لذلك سلاح أبيض سكين، ليجبر المجني عليه علي التنازل عن ملكيته لعقار وكذلك سيارة.

 وحال ذلك قام المتهم بالاستيلاء علي هاتفه المحمول وكارت السحب البنكي،لكنه فوجئ باتصال من اهل المجني عليه بأمر تغيبه وانهالت عليه الاتصالات الهاتفية فحاول آنذاك ايهامهم بأن المجني عليه سيتزوج من سيدة أجنبية وأنه قد قام ببيع العقار خاصته وأنه سوف ينتقل الي مدينة شرم الشيخ لعطله الزواج  وكان ذلك عن طريق رسائل نصية قام بارسالها من هاتف المجني عليه، وكذلك أجبر المجني عليه بمهاتفه أهله نحت تهديد السلاح ليبعد الشبهة عنه، ونفاذا لمخططه الإجرامي الذي لم يلق قبولا من المجني عليه، الذي لم يتنازل عن العقار والسيارة خاصته فتعدي عليه بالضرب بالايدي والارجل بعدة ضربات في جميع أنحاء جسده ثم سدد له ضربة بسلاح أبيض استقرت في الفخد الأيسر بجسده التي أودت بحياته واستولي علي بطاقته البنكية وسحب منها مبالغ ماليه تخطي عشرات الآلاف واتلف هاتف المجني عليه وعقب ذلك اعد صندوق خشبي صنعه بنفسه وأحضر اكياس بلاستيكية كبيرة ووضع جثمان المجني عليه بداخلها واشتري مواد بناء وأدوات حفر وقام بحفر حفرة كبيرة بتلك العين تسع الجثمان وغطاها بالتراب ومواد البناء واغلق العين بجنزير وقفل معدني وتركه لها علي مدار 3 سنوات.

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المنتزه ثان النيابة العامة محكمه جنايات الإسكندرية

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