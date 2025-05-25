الأحد 25 مايو 2025
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دين ودنيا

برنامج دين حياة، رمضان البيه يواصل الحديث عن دعوة سيدنا إبراهيم (فيديو)

الدكتور رمضان البيه
الدكتور رمضان البيه الكاتب والمفكر الإسلامي

يواصل الدكتور رمضان البيه الكاتب والمفكر الإسلامي في سلسلة تقديم الحلقات الجديدة عن أحكام فريضة الحج، وذلك في إطار برنامج “دين حياة” الذي يقوم على التذكير بمنهج الإسلام وهدي سيد الأنام محمد - صلى الله عليه وسلم، حيث يتحدث في حلقة اليوم عن دعوة سيدنا إبراهيم - عليه السلام-.

 

وأشار إلى النبي - صلى الله عليه وسلم- قال في حديثه: "بني الإسلام على خمس شهادة أن لا إله إلا الله، وأن محمدا عبده ورسوله، وإقام الصلاة، وإيتاء الزكاة وصوم رمضان، وحج البيت" رواه البخاري ومسلم.

 

وأضاف “البيه” لـ" فيتو" أن الأركان هي القواعد والأسس التي بني عليها الإسلام أي بدونها لا يوجد إسلام، لافتا إلى أن كل ما فرصة المولى عز وجل وكل ما جعله حدًا او حكمًا، فليس لله تعالى في كل ذلك أدنى علة لأن الحق وسبحانه قائم وغني بذاته ولا تنفعه طاعة المطيعين ولا تضره معصية العاصين.

وأوضح أن الحكمة من الأوامر الإلهية جميعًا إلا فضلًا من الله تعالى وتكرمًا على خلقه، حيث دعانا ليتكرم ويتفضل علينا ويفتح لنا باب المعرفة به عز وجل وهي أسمى ما في في الحياة.
 

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الدكتور رمضان البيه البخاري ومسلم أحكام فريضة الحج رمضان البيه منهج الاسلام

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