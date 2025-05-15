أحمد سعد يحيي حفلين خيريين في أستراليا لصالح مؤسسة راعي مصر

يحيي الفنان أحمد سعد غدا وبعد غد حفلتين لصالح مؤسسة راعي مصر عضو التحالف الوطني للعمل الأهلي التنموي في أستراليا لدعم الفئات الأكثر احتياجا في مصر.

مدينة سيدني الأسترالية

ومن المقرر إحياء الحفلة الأولى بمدينة ملبورن الاسترالية غدا أما الحفلة الثانية ستكون في مدينة سيدني الأسترالية بعد غد 17 مايو الجاري وستذهب العوائد لدعم الأسر الأولى بالرعاية.

أعضاء الجالية المصرية

ووصل الفنان أحمد سعد إلى أستراليا والتقى بأعضاء الجالية المصرية خلال حفل عشاء وسط استقبال حافل حيث وجه الشكر لأعضاء الجالية على هذا الاستقبال.

وقال أحمد سعد إنه متحمس لإحياء أول حفل له في أستراليا من خلال مؤسسة راعي مصر والمساهمة من خلال هذه الحفلات في دعم أهالينا الأكثر احتياجًا في مصر معبرًا عن تقديره للدور الذي تقوم به راعي مصر في مساعدة كل محتاج.

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