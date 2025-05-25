حريق بغرفة أوراق بمستشفى دار السلام في سوهاج (صور)

شب حريق في غرفة بالطابق الرابع بها ورق بمستشفى دارالسلام المركزى بسوهاج تحتوى على أوراق خاصة بمرضى مكتب الصحة وتحليل الزواج وصرف الألبان وعيادات الخارجية وتم السيطرة على الحريق وإخماده دون خسائر فى الأرواح.

حريق بغرفة ورق بمستشفى دار السلام بسوهاج

كان اللواء صبرى عزب مدير أمن سوهاج تلقى بلاغا من مركز شرطة دارالسلام يفيد بنشوب حريق فى غرفة خاصة بأوراق مكتب الصحة وتحليل الزواج وصرف الألبان وعيادات الخارجية نتيجة ماس كهربائي دون خسائر في الأرواح.

على الفور انتقل فريق من ضباط مباحث مركز شرطة دارالسلام للمعاينة الحريق ومعرفة أسباب الحريق عما إذا كان الحريق بها شبهة جنائية من عدمه أما بسبب ماس كهربائى وتم السيطرة على الحريق وإخماده.

وتحرر عن ذلك المحضر اللازم وجارى العرض على النيابة العامة للمعاينة على الطبيعة من قبل فريق من النيابة العامة بمركز دار السلام.

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