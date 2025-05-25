أحمد عمر: نطمح في الحفاظ على لقب دوري السوبر لكرة السلة

كرة السلة، تحدث أحمد عمر المدير الفني للفريق الأول لكرة السلة بنادي الاتحاد السكندري، عن نهائي دوري السوبر لكرة السلة، أمام النادي الأهلي.

وقال عمر في تصريحات بالمؤتمر الصحفي الذي يسبق المباراة الأولى، إنه يتوقع أن يكون النهائي قوي للغاية بين الفريقين، ويليق بكرة السلة المصرية.

تابع عمر أن الاتحاد السكندري والأهلي، تقابلا في أكثر من نهائي مؤخرًا، مؤكدًا أن فريقه يطمح في الحفاظ على لقب دوري السوبر، وسيبذل من أجل ذلك أكبر جهد ممكن.

أضاف عمر في تصريحاته أنه يعد الجماهير السكندرية، ببذل أقصى جهد لإسعادهم وتحقيق اللقب.

تطرق عمر للحديث عن مشاركة الفريق في تصفيات بطولة الدوري الإفريقي لكرة السلة (BAL 2025)، مؤكدًا أن الفريق تعرض لمجهود بدني أكثر، بسبب تلك المشاركة، ولكنه سيعمل على تخطى هذا الأمر.

أردف عمر أن الفريق يعاني من بعض الإصابات المؤثرة، ولكنه سيعمل على تدارك الإجهاد والإصابات لتحقيق نتائج إيجابية في الدور النهائي.

من جانبه قال علي أحمد لاعب الفريق السكندري، إنه يتمنى أن تخرج المباراة بالشكل الذي يليق بكرة السلة المصرية، بين فريقين لهما تاريخ كبير في كرة السلة.

أضاف علي، أن الفريق لا يركز في أي شيء حاليًا سوى الفوز في 3 مباريات من سلسلة النهائي والتتويج باللقب المحلي، ثم بعد ذلك سيتم التركيز على مباريات BAL 2025.

تابع عليـ أن الفريق يسعى إلى إسعاد الجماهير، وهو أكثر ما يسعدهم عندما يعودوا إلى الإسكندرية ويروا هذه الفرحة بشكل مباشر.

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