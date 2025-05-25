الأحد 25 مايو 2025
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سياسة

رفع الجلسة العامة لمجلس النواب ومعاودة الانعقاد غدا

مجلس النواب، فيتو
مجلس النواب، فيتو

رفع المستشار الدكتور حنفي جبالي، رئيس مجلس النواب، أعمال الجلسة العامة للمجلس، وذلك بعدما وافق المجلس من حيث المبدأ على مشروع قانون  تنظيم مرفق مياه الشرب والصرف الصحي المقدم من الحكومة، على أن يستأنف مناقشة المواد في الجلسة العامة غدا الإثنين.

 

جاء ذلك خلال الجلسة العامة لـ مجلس النواب، برئاسة المستشار الدكتور حنفي جبالي، بحضور قيادات شركة مياه الشرب والصرف الصحي، وممثلين عن عدد من الوزارات والهيئات المعنية، حيث استعرض الدكتور محمد عطية الفيومي، رئيس لجنة الإسكان والمرافق والمجتمعات العمرانية الجديدة، تقرير اللجنة.

 

تطوير قطاع مياه الشرب والصرف الصحي

 

وأكد النائب، أن مشروع قانون تنظيم مياه الشرب والصرف الصحي، إطار تشريعي شامل يهدف إلى تطوير هذا القطاع الحيوي، وتعزيز كفاءته، وضمان استدامة خدماته، بما يتوافق مع التحديات المتزايدة التي تواجهها مصر في مجال إدارة الموارد المائية.

 

التزام الدستور بالحفاظ على حقوق مصر التاريخية في مياه النيل

وأشار إلى أن الدستور الحالي في مادته رقم (٤٤) نص على أن تلتزم الدولة بحماية نهر النيل، والحفاظ على حقوق مصر التاريخية المتعلقة به، وترشيد الاستفادة منه وتعظيمها، وعدم إهدار مياهه أو تلويثها، كما تلتزم الدولة بحماية مياهها الجوفية، واتخاذ الوسائل الكفيلة بتحقيق الأمن المائي ودعم البحث العلمي في هذا المجال. 

حق كل مواطن في الماء النظيف 

وأوضح رئيس لجنة الإسكان بمجلس النواب، أن المادة رقم (۷۹) من الدستور نص على أن لكل مواطن الحق في غذاء صحي وكاف، وماء نظيف.

تحديث البنية التشريعية المنظمة لقطاع المياه والصرف الصحي

وقال: أصبح لزامًا على المشرع أن يقوم بتحديث البنية التشريعية المنظمة لقطاع المياه والصرف الصحي، والتي تعاني من تشتت القوانين واللوائح القديمة التي لم تعد قادرة على مواكبة المتطلبات المعاصرة. 

تعزيز مشاركة القطاع الخاص في مرفق مياه الشرب والصرف الصحي

وأوضح أنه من خلال هذا القانون، تسعى الدولة إلى توحيد الجهود بين الجهات المعنية، وتعزيز مشاركة القطاع الخاص، وضمان حوكمة رشيدة لهذا المرفق الحيوي. 

 تحسين جودة خدمات مياه الشرب والصرف الصحي

ويستند مشروع القانون إلى رؤية استراتيجية تهدف إلى تحسين جودة خدمات مياه الشرب والصرف الصحي، وترشيد الاستهلاك، وحماية حقوق المستهلكين، وتعزيز الشفافية والمساءلة في إدارة هذا القطاع.

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