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سياسة

تفاصيل تقرير البرلمان بشأن مشروع قانون مياه الشرب والصرف الصحي

مجلس النواب، فيتو
مجلس النواب، فيتو

يناقش مجلس النواب، خلال جلسته العامة يوم الأحد المقبل، برئاسة المستشار الدكتور حنفي جبالي رئيس المجلس، مشروع القانون المقدم من الحكومة بإصدار قانون تنظيم مرفق مياه الشرب والصرف الصحي.

وضع تنظيم تشريعي متكامل

ويهدف مشروع القانون إلى وضع تنظيم تشريعي متكامل لجميع الأنشطة والخدمات المتعلقة بمرفق مياه الشرب والصرف الصحي، وتحسين جودة الخدمات المقدمة من هذا القطاع من خلال إنشاء جهاز مستقل لتنظيم قطاع مياه الشرب والصرف الصحي لحماية حقوق المستهلكين وضمان استدامة الموارد المائية، مع الحفاظ على ما تقتضيه المصلحة العامة من الالتزام بالمعايير البيئية والصحية لضمان جودة المياه والمعالجة الآمنة للصرف الصحي، ومنع التعديات على شبكات المياه والصرف الصحي.

مشاركة القطاع الخاص في مرفق مياه الشرب والصرف الصحي 

 كما يستهدف مشروع القانون تشجيع مشاركة القطاع الخاص وجذب الاستثمارات لقطاع مشروعات مياه الشرب والصرف الصحي، علاوة على توجيه الدعم لبعض الفئات وفق الضوابط الدستورية والقانونية المقررة بمشروع القانون.

فلسفة مشروع القانون

ونص تقرير لجنة الإسكان بمجلس النواب علي أن مشروع القانون يستند إلى فلسفة شاملة تهدف إلى تحسين جودة الخدمات المقدمة في قطاع مياه الشرب والصرف الصحي، مع التركيز على:

-الحوكمة الرشيدة من خلال إنشاء جهاز مستقل لتنظيم القطاع.

-حماية حقوق المستهلكين وضمان استدامة الموارد المائية.

-تشجيع الاستثمار الخاص مع الحفاظ على المصلحة العامة.

-الالتزام بالمعايير البيئية والصحية لضمان جودة المياه والمعالجة الآمنة للصرف الصحي.وذلك عن طريق تحقيق الأهداف الآتية:

-تنظيم قطاع مياه الشرب والصرف الصحى وإنشاء جهاز مستقل يعنى بالرقابة والترخيص ووضع المعايير لضمان كفاءة الخدمات.

-تحسين جودة الخدمات واستدامتها ومنع التعديات على شبكات المياه والصرف الصحي.

-حماية المستهلك وتعزيز الشفافية ومنع الممارسات الاحتكارية وضمان تكافؤ الفرص.

-تشجيع مشاركة القطاع الخاص وجذب الاستثمارات لقطاع مشروعات مياه الشرب والصرف الصحى وذلك وفق الضوابط الدستورية والقانونية المقررة في هذا الشأن.

-الترشيد والاستخدام الأمثل للموارد وتشجيع استخدام التقنيات الحديثة لتحقيق ذلك.

-المحافظة على الجوانب البيئية والصحية.

توجيه الدعم لبعض الفئات لضمان عدالة التعريفات.

اتفاقيات دولية بجدول أعمال مجلس النواب 

 ويتضمن جدول أعمال مجلس النواب، مناقشة الاتفاقيات الدولية الآتية:

قرار رئيس الجمهورية رقم ١١٥ لسنة ٢٠٢٥ بشأن الموافقة على اتفاق التجارة الحرة بين حكومة جمهورية مصر العربية وحكومة جمهورية صربيا.

قرار رئيس الجمهورية رقم ١٧٥ لسنة ٢٠٢٥ بشأن الموافقة على اتفاقية الخدمات الجوية المنتظمة بين حكومة جمهورية مصر العربية وحكومة سلطنة عمان.

قرار رئيس الجمهورية رقم ١٣٦ لسنة ٢٠٢٥ بشأن الموافقة على اتفاقية خطوط جوية منتظمة، بين حكومة جمهورية مصر العربية وحكومة نيوزيلندا.

قرار رئيس الجمهورية رقم ٢٢٠ لسنة ٢٠٢٤ بشأن الموافقة على اتفاق بين حكومة جمهورية مصر العربية والوكالة الفرنسية للتنمية، والاتحاد الأوروبي، بشأن مشروع محطة معالجة الصرف الصحي بالجبل الأصفر (المرحلة الثالثة).

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