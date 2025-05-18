إسكان النواب تبدأ مناقشة مشروع قانون مياه الشرب والصرف وتقر اتفاقية دولية

بدأت لجنة الإسكان بمجلس النواب، برئاسة الدكتور محمد عطية الفيومى، مناقشة مشروع قانون مقدم من الحكومة بإصدار قانون تنظيم مرفق مياه الشرب والصرف الصحي، من حيث المبدأ.

تفاصيل مشروع قانون تنظيم مرفق مياه الشرب والصرف الصحي

جاء مشروع القانون مقسم لعدة أبواب: التعريفات والأحكام العامة، وتنظيم مرفق مياه الشرب والصرف الصحي، ومتلقي خدمات مرفق مياه الشرب أو الصرف الصحي، وتراخيص مزاولة أنشطة مرفق مياه الشرب والصرف الصحي، والمحاسبة والتعريفة، والصرف الصناعي، وترشيد الاستهلاك، وأخيرًا ما يتعلق بالعقوبات على مخالفة أحكام هذا القانون.

تنظيم الأنشطة والخدمات المتعلقة بمرفق مياه الشرب والصرف الصحي

ونص مشروع القانون على أنه مع عدم الإخلال بأحكام الاتفاقيات الدولية السارية في جمهورية مصر العربية يُعمل بأحكام هذا القانون والقانون المرافق في شأن تنظيم جميع الأنشطة والخدمات المتعلقة بمرفق مياه الشرب والصرف الصحي.

توفيق أوضاع مزاولة خدمات مرفق مياه الشرب أو الصرف الصحي

ووفقا لمشروع القانون، يلتزم كل مقدمي أي من خدمات مرفق مياه الشرب أو الصرف الصحي التي تزاول النشاط في تاريخ العمل بهذا القانون والقانون المرافق بتوفيق أوضاعهم طبقا لأحكامه خلال خمس سنوات تبدأ من تاريخ العمل به.

استكمال مناقشة مواد مشروع قانون تنظيم مرفق مياه الشرب والصرف الصحي

ومن المقرر أن تستكمل لجنة الإسكان بمجلس النواب، مناقشة مواد مشروع قانون تنظيم مرفق مياه الشرب والصرف الصحي، في اجتماعها غدا الاثنين، بحضور ممثلين عن الحكومة.

مشروع محطة معالجة الصرف الصحي بشرق الإسكندرية

وشهدت اجتماع لجنة الإسكان اليوم الأحد، الموافقة قرار رئيس جمهورية مصر العربية رقم 199 لسنة 2025، بشأن الموافقة على الاتفاق الحكومي لمشروع محطة معالجة الصرف الصحي بشرق الإسكندرية بين حكومة جمهورية مصر العربية والوكالة الفرنسية للتنمية.

وأكد أعضاء اللجنة، الاتفاق يساهم بقوة في تحسين مستوى الخدمة المقدمة للمواطنين، في واحد من أبرز القطاعات الخدمية بشروط ميسرة للغاية.

خطوة حقيقية للنهوض بمستوى خدمات إنشاء محطات معالجة مياه الصرف الصحي

وأشار نواب لجنة الإسكان، إلى أن الاتفاق خطوة حقيقية للنهوض بمستوى خدمات إنشاء محطات معالجة مياه الصرف الصحي سواء في شرق الإسكندرية المنصوص عليها في الاتفاق أو بشكل عام.

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