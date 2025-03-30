الأحد 30 مارس 2025
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رياضة

منتخب السلاح يهزم كوريا ويصعد إلى قبل نهائي كأس العالم بالمجر

مباراة منتخب مصر
مباراة منتخب مصر أمام كوريا، فيتو

نجح منتخب مصر لسلاح السيف في تحقيق فوزًا تاريخيًا على نظيره الكوري في ربع نهائي بطولة كأس العالم لسلاح السيف للرجال المقامة في المجر خلال الفترة ما بين 28 وحتى 30 مارس الجاري.

وتمكن منتخب مصر من الفوز على منتخب كوريا صاحب ذهبية أولمبياد باريس الماضية والمصنف الأول عالميًا، بنتيجة 45-42 ليتأهل بذلك لمباراة نصف النهائي ويقترب من تحقيق ميدالية عالمية جديدة.

ومن المنتظر أن يواجه منتخب مصر نظيره الفرنسي في مباراة نصف النهائي بعد قليل لتحديد المتأهل للمباراة النهائية.

واستهل منتخب مصر لسلاح السيف مشواره بالبطولة بالفوز على نظيره المنتخب البلغاري في مباراة دور الـ32 بنتيجة 45-30، قبل أن يفوز في مباراة ثمن النهائي على منتخب رومانيا بنتيجة 45-38.

ويمثل منتخب مصر في البطولة كل من زياد السيسي، محمد عامر، أدهم معتز ومازن العربي.

يذكر أن منتخب مصر لسلاح السيف قد حقق من قبل الميدالية الفضية ببطولة كأس العالم التي أقيمت في شهر مايو من العام الماضي بإسبانيا.

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