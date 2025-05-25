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وصول شقيقة سفاح المعمورة وأسرتي ضحيتين إلى جنايات الإسكندرية (فيديو)

سفاح المعمورة
سفاح المعمورة

شهدت محكمة جنايات الإسكندرية اليوم الأحد، وصول شقيقة سفاح المعمورة “المحامي نصر الدين” وأسرتي ضحيتين من ضحايا السفاح.

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كما  توافدت هيئة الدفاع عن ضحايا "سفاح المعمورة"، بالإضافة إلى محامي المتهم، المحامي نصر الدين، استعدادًا لانطلاق أولى جلسات محاكمته على خلفية اتهامه بارتكاب ثلاث جرائم قتل هزّت الرأي العام خلال الأسابيع الماضية.

وكانت النيابة العامة قد أنهت تحقيقاتها في القضية، وأحالت المتهم إلى المحاكمة الجنائية، بعد ثبوت تورطه في قتل كل من زوجته العرفية واثنين من موكليه، أحدهما رجل والآخر امرأة، حيث أدلى المتهم باعترافات تفصيلية مدعومة بالأدلة حول الجرائم التي ارتكبها.

وجاء في قرار الإحالة الصادر من النيابة أن المتهم نصر الدين، المحامي، قتل عمدًا المجني عليه محمد إبراهيم محمد عدس، مع سبق الإصرار والترصد، إذ خطط للجريمة بدافع الطمع في ممتلكات المجني عليه.

وبحسب التحقيقات، فقد استدرج المتهم الضحية واحتجزه لعدة أيام لإجباره على التنازل عن بعض ممتلكاته، وبعد رفضه، انهال عليه ضربًا ثم وجه له طعنة قاتلة في الفخذ الأيمن، تسببت في وفاته نتيجة النزيف الحاد.

وذكرت مصادر قضائية أن جلسة اليوم ستشهد تلاوة أمر الإحالة والاستماع إلى مرافعات هيئة الدفاع والمدعين بالحق المدني، وسط إجراءات أمنية مشددة، بالنظر إلى حساسية القضية والمتابعة الإعلامية الواسعة التي تحيط بها.

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