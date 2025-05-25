الأحد 25 مايو 2025
الجريدة الورقية
رئيس التحرير
عصام كامل

أخبار مصر

تصدير أكثر من 30 ألف طن بطاطس وبصل خلال أسبوع

بطاطس
بطاطس
ads

كشف تقرير صادرة عن الهيئة القومية لسلامة الغذاء عن عدد الرسائل الغذائية المصدرة  خلال الأسبوع الماضي طبقا لتقرير الإدارة العامة لكل من الصادرات والواردات بالهيئة والتي بلغت 4130 رسالة بنحو 200 ألف طن لعدد 1380 شركة مصدرة، تنوعت ما بين 574 صنف من خضراوات وفواكه ودقيق ومنتجات غذائية متنوعة.


وتصدرت البطاطس قائمة الخضراوات المصرية المصدرة بواقع 16 ألف طن، يليها البصل بنحو 15 ألف طن، ثم فاصوليا بأنواعها بإجمالي 4 آلاف طن، وبلغ إجمالي عدد أصناف الخضراوات المصدرة 48 صنف بنحو 55 ألف طن.


وما زالت الموالح تتصدر قائمة الفواكة المصدرة خلال الأسبوع الماضي أيضًا بإجمالي 23 ألف طن، تليها الفراولة بواقع 12 ألف طن، ثم فواكه متنوعة بإجمالي 10 آلاف طن، وبلغ إجمالي عدد أصناف الفواكه المصدرة 24 صنف بنحو 45 ألف طن.


ومثلت السعودية وهولندا وإنجلترا وأمريكا أكبر الدول المستقبلة للصادرات المصرية خلال الأسبوع الماضي من إجمالي 193 دولة مستوردة. 


واحتل ميناء سفاجا المركز الأول في عدد الرسائل الغذائية المصدرة منه خلال الأسبوع الماضي بإجمالي 636 رسالة، يليه ميناء دمياط بـ 580 رسالة، ثم ميناء الاسكندرية  بإجمالي 575 رسالة.
وفي إطار تولي الهيئة القومية لسلامة الغذاء مسؤولية إصدار شهادات الصلاحية للتصدير مع بداية العام الميلادي الجديد 2025 وتطبيق الآلية الجديدة، تم إصدار 735 شهادة صحية من الهيئة القومية لسلامة الغذاء خلال الأسبوع الماضي.


وبلغ عدد الرسائل الغذائية الواردة 1870 رسالة بنحو 295 ألف طن لعدد 830 شركة مستوردة، تنوعت ما بين 244 صنف من قمح، فول الصويا، زيوت متنوعة ولحوم بأنواعها، ومثلت روسيا أكبر الدول المصدرة إلى مصر خلال الأسبوع الماضي تليها أوكرانيا، أمريكا ورومانيا.

ونقدم لكم من خلال موقع (فيتو)، تغطية ورصدًا مستمرًّا على مدار الـ 24 ساعة لـ أسعار الذهب، أسعار اللحوم ، أسعار الدولار ، أسعار اليورو ، أسعار العملات ، أخبار الرياضة ، أخبار مصر، أخبار اقتصاد ، أخبار المحافظات ، أخبار السياسة، أخبار الحوداث ، ويقوم فريقنا بمتابعة حصرية لجميع الدوريات العالمية مثل الدوري الإنجليزي ، الدوري الإيطالي ، الدوري المصري، دوري أبطال أوروبا ، دوري أبطال أفريقيا ، دوري أبطال آسيا ، والأحداث الهامة و السياسة الخارجية والداخلية بالإضافة للنقل الحصري لـ أخبار الفن والعديد من الأنشطة الثقافية والأدبية.

تابع موقع فيتو عبر قناة (يوتيوب) اضغط هــــــــــــنا

تابع موقع فيتو عبر قناة (واتساب) اضغط هــــــــــــنا

تابع موقع فيتو عبر تطبيق (نبض) اضغط هــــــــــنا

تابع موقع فيتو عبر تطبيق (جوجل نيوز) اضغط هــــــــنا

الهيئة القومية لسلامة الغذاء البطاطس البصل الخضراوات الموالح

الأكثر قراءة

طلب عاجل لوقف تنفيذ حكم إعدام نورهان خليل قاتلة أمها في بورسعيد

السيسي يصدر قرارا جمهوريا جديدا بمناسبة عيد الأضحى

بعد تحذيرهم من تداعيات خطيرة تصيب المصريين بالصدمة، ساويرس يطالب موسى وأديب بالتوضيح

توضيح عاجل للحكومة بعد حديث مدبولي عن إعفاء منتجات الألبان الأمريكية من شرط "شهادة الحلال"

في وقفة احتجاجية أمام المشيخة، أوائل الأزهر يناشدون الطيب: تعبنا بين رسائل الماجستير وضياع المستقبل (صور)

تفاصيل العفو الرئاسي عن بعض المحكوم عليهم بمناسبة عيد الأضحى

قرار قضائي جديد في واقعة إثبات نسب طفل للاعب الزمالك السابق إسلام جابر

عاشت المريضة المسنة ومات الطبيب الشاب، جمال شعبان يكشف قصة مؤلمة لوفاة دكتور القلب بقنا

خدمات

المزيد

أسعار اللحمة اليوم الأحد 25 مايو 2025 في الأسواق

تعرف على حالات إزالة إعلان ودفع نفقات التنفيذ على نفقة صاحبه وفق القانون

سعر الفاكهة اليوم، انخفاض البرقوق والموز والجوافة في سوق العبور

سعر السمك اليوم، البلطي يتراجع 15 جنيهًا في سوق العبور

المزيد

انفوجراف

"هبيع هدومي عشان أعالجك".. قصة وفاء نادرة لزوج أخبره الأطباء بموت زوجته بعد 3 شهور (إنفوجراف)

المزيد

دين ودنيا

المزيد

المجددون.. علي جمعة مفتي الديار الأسبق وصاحب الفتاوى المثيرة للجدل الذي حاول المتطرفون اغتياله

تفسير حلم التحرش في المنام وعلاقته بمواجهة مشكلة كبيرة

هل الحج ينفي الفقر والذنوب؟ الأزهر للفتوى يجيب (فيديو)

المزيد
الجريدة الرسمية