تصدير أكثر من 30 ألف طن بطاطس وبصل خلال أسبوع

كشف تقرير صادرة عن الهيئة القومية لسلامة الغذاء عن عدد الرسائل الغذائية المصدرة خلال الأسبوع الماضي طبقا لتقرير الإدارة العامة لكل من الصادرات والواردات بالهيئة والتي بلغت 4130 رسالة بنحو 200 ألف طن لعدد 1380 شركة مصدرة، تنوعت ما بين 574 صنف من خضراوات وفواكه ودقيق ومنتجات غذائية متنوعة.



وتصدرت البطاطس قائمة الخضراوات المصرية المصدرة بواقع 16 ألف طن، يليها البصل بنحو 15 ألف طن، ثم فاصوليا بأنواعها بإجمالي 4 آلاف طن، وبلغ إجمالي عدد أصناف الخضراوات المصدرة 48 صنف بنحو 55 ألف طن.



وما زالت الموالح تتصدر قائمة الفواكة المصدرة خلال الأسبوع الماضي أيضًا بإجمالي 23 ألف طن، تليها الفراولة بواقع 12 ألف طن، ثم فواكه متنوعة بإجمالي 10 آلاف طن، وبلغ إجمالي عدد أصناف الفواكه المصدرة 24 صنف بنحو 45 ألف طن.



ومثلت السعودية وهولندا وإنجلترا وأمريكا أكبر الدول المستقبلة للصادرات المصرية خلال الأسبوع الماضي من إجمالي 193 دولة مستوردة.



واحتل ميناء سفاجا المركز الأول في عدد الرسائل الغذائية المصدرة منه خلال الأسبوع الماضي بإجمالي 636 رسالة، يليه ميناء دمياط بـ 580 رسالة، ثم ميناء الاسكندرية بإجمالي 575 رسالة.

وفي إطار تولي الهيئة القومية لسلامة الغذاء مسؤولية إصدار شهادات الصلاحية للتصدير مع بداية العام الميلادي الجديد 2025 وتطبيق الآلية الجديدة، تم إصدار 735 شهادة صحية من الهيئة القومية لسلامة الغذاء خلال الأسبوع الماضي.



وبلغ عدد الرسائل الغذائية الواردة 1870 رسالة بنحو 295 ألف طن لعدد 830 شركة مستوردة، تنوعت ما بين 244 صنف من قمح، فول الصويا، زيوت متنوعة ولحوم بأنواعها، ومثلت روسيا أكبر الدول المصدرة إلى مصر خلال الأسبوع الماضي تليها أوكرانيا، أمريكا ورومانيا.

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