الفوج السابع، مغادرة 400 شخص من حجاج البر عبر ميناء نويبع

غادر ميناء نويبع البحري، اليوم، الفوج السابع من حجاج البر، والذي ضم 400 حاج على متن 10 باصات، تم نقلهم عبر العبارتين "آيلة" و"سينا"، وسط استعدادات مكثفة وإجراءات تنظيمية مشددة لضمان راحة الحجاج وسلامتهم.

مغادرة 400 حاج من حجاج البر عبر ميناء نويبع

وأعلنت هيئة موانئ البحر الأحمر أن بذلك يرتفع إجمالي عدد الحجاج المغادرين عبر الميناء حتى الآن إلى 2523 حاجًا تم نقلهم بواسطة 59 باص.

وذلك في إطار متابعة مستمرة من اللواء مهندس محمد عبدالرحيم رئيس الهيئة العامة لموانئ البحر الأحمر، وتنفيذًا لتوجيهات نائب رئيس مجلس الوزراء للتنمية الصناعية وزير النقل والصناعة الفريق كامل الوزير، بضرورة تيسير جميع الإجراءات وتوفير أقصى درجات الدعم والرعاية لضيوف الرحمن.

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