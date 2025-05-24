فتح باب التقدم لجائزة رواد التحول الرقمي في التعليم العالي 2025

أعلنت اللجنة الوطنية المصرية لليونسكو بالتعاون مع المركز الدولي للابتكار في التعليم العالي والذي يحظى برعاية اليونسكو (UNESCO-ICHEI) عن فتح باب التقدم لجائزة رواد التحول الرقمي في التعليم العالي لعام ٢٠٢٥، تحت عنوان "الممارسات الواعدة المدفوعة بمنظومة المبادرة الدولية للتعليم عبر الإنترنت (HOE) تمكين القوى العاملة وتعزيز الابتكار، وتفعيل التهاون المؤسسي".

فتح باب التقدم لجائزة رواد التحول الرقمي في التعليم العالي لعام ٢٠٢٥

ومن جهته أوضح د. أيمن فريد مُساعد الوزير ورئيس قطاع الشؤون الثقافية والبعثات، والمشرف على اللجنة الوطنية المصرية للتربية والعلوم والثقافة أن هذه الجائزة تهدف إلى تكريم ممارسات التحول الرقمي المبتكرة في التعليم العالي والاحتفاء بها، فضلًا عن تشجيع الابتكار في التعليم من خلال المبادرات الرقمية الرائدة، إضافة إلى إبراز الممارسات الناجحة التي تيسر تبادل الخبرات والتعاون بين مؤسسات التعليم العالي على الصعيد الدولي، وكذا الإسهام في تحقيق الأهداف التعليمية التنمية المستدامة من خلال تفعيل دور التكنولوجيا الرقمية في تحسين جودة التعليم وتوسيع فرص الوصول إليه.

ومن جانبها أكدت د. هالة عبد الجواد مساعد الأمين العام للجنة الوطنية لشئون اليونسكو أن قيمة هذه الجائزة تقدر ب 10 جوائز من مؤسسات التعليم العالي (HEIs)، إضافة إلى 10 جوائز شرفية للشركات، موضحة أن قيمة كل جائزة للمؤسسات، (70,000 يوان صيني أو ما يعادله بالدولار الأمريكي لكل جائزة للحاصلين على جوائز من مؤسسات التعليم العالي).

على من يرغب في التقدم لهذه الجائزة يرجى التسجيل على الرابط الإلكتروني التالي

وذلك قبل موعد غايته ٣٠ مايو ٢٠٢٥.

علما بأن الموعد النهائي لتقديم الطلبات ١٥ يونيو ٢٠٢٥.

أكد الدكتور أيمن عاشور وزير التعليم العالي والبحث العلمي رئيس اللجنة الوطنية المصرية لليونسكو، أن الوزارة تدعم استخدام التكنولوجيا في العملية التعليمية، حيث استخدمت الوسائل الرقمية؛ لتحسين تقديم المحتوى التعليمي وتفاعل الطلاب معه، مشيرًا إلى أن الوزارة قامت بتنفيذ خطة شاملة للتحول الرقمي في الجامعات المصرية، تحت عنوان "التحول الرقمي والرؤية المُستقبلية"، والتي تتكامل مع المبادئ الـ7 للإستراتيجية الوطنية للتعليم العالي والبحث العلمي، وهي (التكامل، التخصصات المُتداخلة، الاتصال، المُشاركة الفعالة، الاستدامة، المرجعية الدولية، الريادة والإبداع)، وذلك من خلال 3 محاور رئيسية، (بناء وتطوير أساس رقمي مركزي، مهارات خريج المستقبل 2050، ومؤسسات تعليم عالي ذكية وفعالة).

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