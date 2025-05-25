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محافظات

طلاب أولى ثانوي بالدقهلية: امتحانات الرياضيات سهل لكن اتخنقنا من الحر (فيديو)

خروج طالبات أولى
خروج طالبات أولى ثانوي بالدقهلية، فيتو

أدى طلاب الصف الأول الثانوي بمحافظة الدقهلية،، اليوم الأحد، امتحان مادة الرياضيات في أجواء امتحانية اتسمت بالهدوء، وسط تباين ملحوظ في آراء الطلاب حول مستوى الامتحان ومدى تأثير ارتفاع درجات الحرارة على تركيزهم داخل اللجان.

وأعرب عدد من الطالبات بمدرسة المنصورة الثانوية بنات عن رضاهن عن مستوى الامتحان، مؤكدات أن الأسئلة جاءت من مناهج التوجيه ولم تخرج عن المتوقع، كما أن الوقت كان كافيًا للإجابة، لكنهن أشرن إلى أن شدة حرارة الجو أثرت بشكل واضح على التركيز والأداء داخل اللجان، في ظل غياب وسائل التهوية الكافية في بعض المدارس.

وقالت إحدى الطالبات: "الامتحان كان معقول ومش صعب، بس الجو خنقنا.. ماكناش قادرين نفكر كويس من الحر".

وفي السياق ذاته، أنهى أكثر من 74 ألف طالب وطالبة بالصف الأول الثانوي في محافظة الدقهلية امتحانات مادة الرياضيات، ضمن جدول امتحانات الفصل الدراسي الثاني للعام الدراسي 2024 /2025، والتي تمتد حتى يوم 27 مايو الجاري.

وكان اللواء طارق مرزوق، محافظ الدقهلية، قد اعتمد جدول امتحانات نهاية العام لجميع مراحل النقل، مؤكدًا على توفير الأجواء الملائمة للطلاب داخل اللجان، مع التشديد على تطبيق الإجراءات الاحترازية ومراعاة الأبعاد النفسية والصحية للطلاب.

من جانبه، أكد المهندس محمد الرشيدي، وكيل أول وزارة التربية والتعليم بالدقهلية، أن هناك تنسيقًا كاملًا مع جميع الإدارات التعليمية على مستوى المحافظة لضمان سير الامتحانات بانضباط، وتنفيذ توجيهات المحافظ في تجهيز اللجان والتعامل مع أي طوارئ.

وتستمر امتحانات الصفين الأول والثاني الثانوي حتى 27 مايو، وسط ترقب لأداء الطلاب في المواد القادمة، خاصة مع استمرار موجة الحرارة التي تضرب محافظات الجمهورية في الأيام الأخيرة.

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