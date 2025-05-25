عاشت المريضة المسنة ومات الطبيب الشاب، جمال شعبان يكشف قصة مؤلمة لوفاة دكتور القلب بقنا

عاشت المريضة المسنة ومات الطبيب الشاب، هكذا كشف الدكتور جمال شعبان، العميد السابق لمعهد القلب القومي، عن قصة مؤلمة لطبيب قلب شاب، كان يجري عملية دقيقة لمريضة مسنة لزراعة جهاز تنظيم ضربات قلب، وأثناء إجرائه للعملية تعب فجأة، وسقط على الأرض مفارقًا الحياة، مات الطبيب الشاب، في حين كُتب للسيدة المُسنة الحياة.

سر وفاة طبيب القلب الشاب بعد إنقاذ مريضة مسنة

كما كشف الدكتور جمال شعبان عن سر وفاة طبيب القلب الشاب الدكتور محمد أنور عشري، 37 عامًا، فجأة أثناء إجرائه لعملية دقيقة لزراعة تنظيم القلب، لأول مرة في محافظة قنا.

وفاة الدكتور محمد أنور العشري في غرفة العمليات، فيتو



وحكى الدكتور جمال شعبان القصة المؤلمة لوفاة الدكتور محمد أنور العشري، طبيب القلب بمستشفى قفط في قنا، الذي كان على موعد مع قدره أثناء إجراءه لعملية لسيدة مسنة، 75 عامًا، حيث دخل طبيب القلب غرفة العمليات مع طاقم الأطباء والتمريض لإنقاذ حياة المريضة المسنة، بتركيب جهاز تنظيم ضربات القلب لأول مرة في قنا.

أجرى الشاب العملية مع فريق الأطباء والممرضين للسيدة العجوز، فأنقذ حياتها، لكن الطبيب الشاب أصيب بحالة من الإرهاق والتعب داخل غرفة العمليات، فسقط على الأرض، اعتقد زملاءه داخل غرفة العمليات أن طبيب القلب الشاب فقد وعيه، حاولوا إفاقته، لكن أمر الله قد نفذ، مات الطبيب الشاب، بعد نجاحه في إنقاذ حياة السيدة المستة، التي عادت للحياة.

الأزمة القلبية تداهم طبيب القلب في غرفة العمليات

وقال الدكتور جمال شعبان عن سر وفاة طبيب القلب الشاب محمد العشري: "طبيب القلب اللي مات بسكتة القلب جات له أزمة قلبية، داخل غرفة العمليات وهو بيعمل لسيدة عندها 75 سنة عملية زراعة تنظيم ضربات قلب لأول مرة فى قنا.. سبحان الله! عاشت المريضة المسنة ومات الطبيب الشاب".

الدكتور محمد العشري، فيتو



وأضاف الدكتور جمال شعبان "الدكتور محمد أنور عشرى طبيب القلب بمستشفى قفط التخصصي بقنا، اللى عنده 37 سنة فى عز شبابه وعمره ما اشتكى من أى تعب، فجأة أثناء إجرائه للعملية وقع وفارق الحياة فى لحظتها".

وأوضح جمال شعبان "الكل حزين على رحيله وبيحكوا عن سيرته الطيبة وإنه قد إيه كان محبوبا من الكبير والصغير وكان مجتهدًا فى شغله.. رحمة الله عليه وعزائي لأهالينا في قنا"

وكان الطبيب محمد أنور العشري قد شارك في تركيب منظمات ضربات قلب دائمة لأول مرة بمحافظة قنا، داخل مستشفى قفط التخصصي لسيدة مسنة، وبالفعل نجحت العملية وتم إنقاذ السيدة.

محمد العشري يجري عملية لزراعة منظم القلب بقنا

وقال الدكتور محمود عمر، مدير مستشفى قفط التخصصي، بأنه قد أجرى فريق طبي متخصص بأمراض القلب والأوعية الدموية زراعة جهاز تنظيم ضربات القلب لمريض مُسن، يبلغ من العمر 75 عامًا، كان يعاني من تباطؤ شديد في ضربات القلب، وفقدان متكرر للوعي وبعد إجراء كافة الفحوصات الطبية اللازمة وتبين وجود اضطراب خطير في نظم القلب وتكللت العملية بالنجاح والمريض بحالة صحية جيدة.

طبيب القلب محمد العشري مع زملائه قبل إجراء العملية، فيتو



كما أجريت نفس العملية لمُسنه تبلغ من العمر 72 عامًا، كانت تعاني من تباطو شديد في ضربات القلب، وقد أجريت لها كافة التحاليل والفحوصات، وتم تركيب منظم ضربات قلب، وتم خروج الحالات من المستشفى بحالة جيدة.

وقام الفريق الطبي، الذي يضم الدكتور أحمد عبدالجليل أحمد، أستاذ أمراض القلب والقسطرة القلبية وكهروفسيولوجية القلب، والدكتور محمد أنور العشري، رحمع الله، والدكتور روفائيل جرجس، أخصائي أمراض القلب والأوعية الدموية، بإجراء العمليات.

وفاة طبيب القلب الشاب تصدم أصدقاءه

وتسبب الإعلان عن وفاة طبيب القلب الشاب محمد العشري، في حالة من الصدمة لدى أصدقاءه وأقاربه، الذين نعوه قائلين: "بسم الله الرحمن الرحيم... يا أيتها النفس المطمئنه إرجعي إلى ربك راضية مرضية فادخلي في عبادي وادخلي جنتي"... صدق الله العظيم"

الدكتور محمد أنور العشري داخل غرفة العمليات، فيتو

وتابع أصدقاء "لقد فقدت قفط ابن من أبنائها المخلصين البررة، طبيب الغلابة الطبيب الإنسان محمد أنور توفيق عشري، الذي كرس جهده ووقته في علاج كل مريض قلب يدخل مستشفى التخصصي بقفط، ويبذل كل ما يملك من طاقة وخبرة في الكشف عليه ومتابعة حالته، سواء في عمل أشعة تشخيصية وهل هو محتاج لعمل دعامة أو أكثر وبروح معنوية عالية لإحساس المريض بسهولة إجراء العملية وبطريقة سلسة تجعله مطمئنا وفي أيدي أمينة"

وأضافوا "نعم لقد افتقدنا روحا طيبة أخذت على عاتقها تحمل المسئولية دون كلل أو ملل، هذا الضمير الحي الذي افتقدناه قلما يجود الزمان بامثاله تغمد الله الفقيد الغالي بواسع رحماته وأسكنه الفردوس الأعلى من الجنة مع النبيين والصديقين والصالحين والشهداء وحسن أولئك رفيقا...".



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