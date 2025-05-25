المباراة الأخيرة في الموسم، فليك يعلن قائمة برشلونة لمواجهة بيلباو

أعلن هانز فليك، المدير الفني لـ برشلونة، قائمة فريقه لمواجهة مضيفه أتلتيك بلباو، اليوم الأحد على ملعب "سان ماميس"، ضمن منافسات الجولة الـ38 والأخيرة من الدوري الإسباني.

برشلونة واتلتيك بلباو

قائمة برشلونة

تير شتيجن – كوبارسي – بالدي – أراوخو – إنييجو مارتينيز – جافي – بيدري – ليفاندوفسكي – أنسو فاتي – رافينيا – إيناكي بينيا – بابلو توري – كريستنسن – فيرمين لوبيز.

مارك كاسادو – باو فيكتور – لامين يامال – داني أولمو – دي يونج – إريك جارسيا – تشيزني– هيكتور فورت – جيرارد مارتين.

يُذكر أن برشلونة حسم لقب الليجا بشكل رسمي، إلى جانب تتويجه هذا الموسم بكأس ملك إسبانيا والسوبر المحلي.

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