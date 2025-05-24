بعد فوز درامي، جماهير إسبانيول تقتحم أرض الملعب للاحتفال بالبقاء في الدوري الإسباني

الدوري الإسباني، شهدت مباريات الجولة الأخيرة من الدوري الإسباني، إثارة كبيرة لحسم الفريق الثالث الهابط إلى دوري الدرجة الثانية.

ونجح برشلونة، في التتويج بلقب الدوري الإسباني في الجولة قبل الماضية بعد الفوز على إسبانيول بهدفين دون رد، كما تحددت الفرق الخمسة المتأهلة إلى دوري أبطال أوروبا الموسم المقبل، وهي، برشلونة، ريال مدريد، أتلتيكو مدريد، أتلتيك بلباو وفياريال.

وهبط كل من بلد الوليد ولاس بالماس إلى الدوري الإسباني الدرجة الثانية، في وقت سابق، فيما اشتعل صراع في الجولة الأخيرة بين إسبانيول وليجانيس على آخر مراكز الهبوط.

ورغم تراجع نتائج إسبانيول بعدما حقق نقطة واحدة في آخر 6 مباريات، و5 هزائم على التوالي، إلا أنه انتفض في الجولة الأخيرة ليفوز لاس بالبماس، ويرسل منافسه ليجانيس إلى دوري الدرجة الثانية رغم أن الأخير حقق فوزا غير مؤثرا على مضيفه بلد الوليد بثلاثية دون رد.

سجل أهداف ليجانيس خافيير هيرنانديز في الدقيقة 24 ويان ديوماندي في الدقيقة 36 وخوان كروز في الدقيقة 40.

فيما سجل ثنائية إسبانيول كلا من خافي بوادو الهدف الأول من ركلة جزاء في الدقيقة 65، بينما صنع الهدف الثاني ليسجله بيري ميلا في الدقيقة 82 ويحسم البقاء.

واقتحمت جماهير إسبانيول أرض الملعب واحتفلت مع جارسيا حارس الفريق بالبقاء في الدوري الإسباني.

ريال مدريد يفوز علي سوسيداد في ليلة وداع مودريتش وأنشيلوتي

فيما فاز فريق ريال مدريد، على نظيره ريال سوسيداد بهدفين نظيفين، في المباراة التي أقيمت بينهما اليوم السبت، في الجولة الثامنة والثلاثين والأخيرة من الدوري الإسباني لهذا الموسم، والتي أقيمت على ملعب سانتياجو برنابيو.

وتقدم ريال مدريد عن طريق كليان مبابي، والذي سجل الهدف الأول في الدقيقة 38، ثم عاد مبابي مرة أخري، وأضاف الهدف الثاني في الدقيقة 83.

تشكيل ريال مدريد ضد سوسيداد

وتعد تلك المباراة هي الأخيرة للنجم الأسطوري لوكا مودريتش مع ريال مدريد على ذلك الملعب، حيث أعلن رحيله عن النادي بمجرد انتهاء عقده في 30 يونيو المقبل، وسيشارك في كأس العالم للأندية حتى ذلك الحين، وكذلك رحيل المدير الفني كارلو أنشيلوتي.

ويحتل ريال مدريد المركز الثاني برصيد 81 نقطة في الدوري الاسباني، في حين أن ريال سوسيداد لديه 46 نقطة في المركز الحادي عشر.

قائمة ريال مدريد ضد سوسيداد

الحارس: تيبو كورتوا - أندري لونين – فران جونزاليز.

خط الدفاع: لوكاس فاسكيز - خيسوس فاييخو - فران جارسيا - راؤول أسينسيو - يوسف لخديم - رامون جاكوبو.

خط الوسط: فيديريكو فالفيردي - لوكا مودريتش - أوريلين تشواميني - أردا جولر - داني سيبايوس – كيما أندريس.

خط الهجوم: فينيسيوس جونيور - كيليان مبابي - براهيم دياز – جونزالو جارسيا.

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