بعد التتويج بالثلاثية المحلية، برشلونة يرغب في ضم ساحر بلباو

عاد اسم نيكو ويليامز، جناح أتلتيك بيلباو، ليُطرح بقوة ضمن قائمة اهتمامات برشلونة للموسم المقبل، في ظل سعي النادي الكتالوني لضم جناح هجومي جديد خلال فترة الانتقالات الصيفية بعد حصد البارسا الثلاثية المحلية هذا الموسم.

ويليامز على أعتاب برشلونة

ووفقا لصحيفة "سبورت" الإسبانية، فإن ديكو، المدير الرياضي لبرشلونة، يعتبر التعاقد مع جناح سريع وحاسم أولوية في مشروع الفريق، ويرى في نيكو خيارًا مثاليًا لما يتمتع به من إمكانيات فنية وسرعة وانسجام محتمل مع نجوم المنتخب الإسباني في صفوف البارسا، مثل لامين يامال، وأليخاندرو بالدي.



ويفتقد برشلونة للاعب ينطلق من الرواق الأيسر ويمنح الفريق عمقًا هجوميًا، خاصة في المباريات المغلقة، إذ يفضل رافينيا التمركز في العمق بحثًا عن التسجيل، ما يترك الجبهة اليسرى لبالدي أو جيرارد مارتين فقط.



ورغم تصريحات سابقة من الرئيس جوان لابورتا لقناة "TV3"، والتي أكد فيها أن النادي يدرس خيارات أخرى في السوق، إلا أن اسم نيكو لم يغب عن طاولة البارسا.

ولم يجدد نيكو عقده مع أتلتيك بيلباو حتى الآن، ما يعني أن عقده الحالي يستمر حتى صيف 2027، ويتضمن شرطًاجزائيًا بقيمة 58 مليون يورو، وهو مبلغ مناسب بالنظر إلى مستواه وتصنيفه كأحد أبرز المواهب الهجومية في أوروبا حاليًا.

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