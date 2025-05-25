رئيس أذربيجان يعلن دعم مرشح مصر لمنصب مدير عام اليونسكو

التقى المستشار عبد الوهاب عبد الرازق، رئيس مجلس الشيوخ، الرئيس إلهام علييف، رئيس أذربيجان، في لقاء ودي عكس عمق العلاقات الثنائية بين مصر وأذربيجان، وأبرز التفاهم والتعاون المشترك بين البلدين.

زيارة رئيس الشيوخ إلى جمهورية أذربيجان

جاء ذلك في إطار زيارة رسمية إلى جمهورية أذربيجان، تلبيةً لدعوة رسمية من صاحبة جافاروفا، رئيسة البرلمان الأذربيجاني.

تعزيز التعاون البرلماني والسياسي بين مصر وأذربيجان

تناول اللقاء سبل تعزيز التعاون البرلماني والسياسي، وتوسيع آفاق التنسيق في القضايا الدولية ذات الاهتمام المشترك.

في مستهل اللقاء، أعرب رئيس الشيوخ، عن تقديره لحفاوة الاستقبال، ناقلًا تحيات الرئيس عبد الفتاح السيسي وتمنياته لأذربيجان وشعبها بدوام التقدم والازدهار.

وأكد اعتزاز مصر بالعلاقات المتينة التي تربط البلدين، قيادة وشعبًا، مشيرًا إلى ما تشهده العلاقات من تطور ملحوظ في مختلف المجالات.

وأكد رئيس مجلس الشيوخ، اعتزامه توجيه دعوة رسمية لرئيسة البرلمان الأذربيجاني لزيارة القاهرة قريبًا لتعزيز التعاون البرلماني.

دعوة رئيس أذربيجان للمشاركة في حفل افتتاح المتحف المصري الكبير

وأعرب عن تطلعه لاستقبال الرئيس "علييف" في حفل افتتاح المتحف المصري الكبير المزمع إقامته في مطلع يوليو المقبل.

وخلال اللقاء، دعا رئيس الشيوخ إلى دعم ترشيح الدكتور خالد العناني، لمنصب المدير العام لليونسكو، مشددًا على أهمية التضامن مع الموقف المصري تجاه الحرب في غزة، والقضية الفلسطينية، وكذلك دعم المواقف المصرية في المحافل الدولية، مع استعراض أبرز ما حققته مصر من إنجازات خلال عهد الرئيس عبد الفتاح السيسي.

من جانبه، رحّب الرئيس إلهام علييف بالوفد المصري، معتبرًا اللقاء امتدادًا للتعاون الوثيق بين البلدين، وخاصة بعد زيارة "عبد الرازق" السابقة عام 2022، التي شهدت دعم مصر لرئاسة أذربيجان للشبكة البرلمانية لدول عدم الانحياز.

وأشار الرئيس"علييف" إلى زيارته إلى القاهرة العام الماضي، وزيارة الرئيس السيسي إلى باكو قبل عامين، مؤكدًا عمق العلاقة الشخصية التي تجمعه بالرئيس السيسي، وتوافق رؤاهما في المحافل الدولية.

دعم أذربيجان الكامل للموقف المصري من قضية غزة

وأعرب عن دعمه الكامل للموقف المصري من قضية غزة، مؤكدًا تأييده لترشيح الدكتور خالد العناني، واصفًا إياه بـ"مرشح أذربيجان".

وفي ختام اللقاء، نقل الرئيس "علييف" تحياته إلى الرئيس عبد الفتاح السيسي، متمنيًا لمصر المزيد من التقدم والاستقرار.

حضر اللقاء كل من: المستشار محمود عتمان، الأمين العام لمجلس الشيوخ، والسفير هشام ناجي، سفير مصر في باكو، وسفير أذربيجان في القاهرة.

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