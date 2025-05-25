الأحد 25 مايو 2025
الجريدة الورقية
رئيس التحرير
عصام كامل

سياسة

رئيس أذربيجان يعلن دعم مرشح مصر لمنصب مدير عام اليونسكو

وفد الشيوخ خلال لقاء
وفد الشيوخ خلال لقاء رئيس أذربيجان، فيتو

التقى المستشار عبد الوهاب عبد الرازق، رئيس مجلس الشيوخ، الرئيس إلهام علييف، رئيس أذربيجان، في لقاء ودي عكس عمق العلاقات الثنائية بين مصر وأذربيجان، وأبرز التفاهم والتعاون المشترك بين البلدين.

زيارة رئيس الشيوخ إلى جمهورية أذربيجان

جاء ذلك في إطار زيارة رسمية إلى جمهورية أذربيجان، تلبيةً لدعوة رسمية من صاحبة جافاروفا، رئيسة البرلمان الأذربيجاني.

 تعزيز التعاون البرلماني والسياسي بين مصر وأذربيجان

تناول اللقاء سبل تعزيز التعاون البرلماني والسياسي، وتوسيع آفاق التنسيق في القضايا الدولية ذات الاهتمام المشترك.

 

في مستهل اللقاء، أعرب رئيس الشيوخ، عن تقديره لحفاوة الاستقبال، ناقلًا تحيات الرئيس عبد الفتاح السيسي وتمنياته لأذربيجان وشعبها بدوام التقدم والازدهار.

 وأكد اعتزاز مصر بالعلاقات المتينة التي تربط البلدين، قيادة وشعبًا، مشيرًا إلى ما تشهده العلاقات من تطور ملحوظ في مختلف المجالات.

وأكد رئيس مجلس الشيوخ، اعتزامه توجيه دعوة رسمية لرئيسة البرلمان الأذربيجاني لزيارة القاهرة قريبًا لتعزيز التعاون البرلماني.

دعوة رئيس أذربيجان للمشاركة في حفل افتتاح المتحف المصري الكبير

وأعرب عن تطلعه لاستقبال الرئيس "علييف" في حفل افتتاح المتحف المصري الكبير المزمع إقامته في مطلع يوليو المقبل.

وخلال اللقاء، دعا رئيس الشيوخ إلى دعم ترشيح الدكتور خالد العناني، لمنصب المدير العام لليونسكو، مشددًا على أهمية التضامن مع الموقف المصري تجاه الحرب في غزة، والقضية الفلسطينية، وكذلك دعم المواقف المصرية في المحافل الدولية، مع استعراض أبرز ما حققته مصر من إنجازات خلال عهد الرئيس عبد الفتاح السيسي.

من جانبه، رحّب الرئيس إلهام علييف بالوفد المصري، معتبرًا اللقاء امتدادًا للتعاون الوثيق بين البلدين، وخاصة بعد زيارة "عبد الرازق" السابقة عام 2022، التي شهدت دعم مصر لرئاسة أذربيجان للشبكة البرلمانية لدول عدم الانحياز.

وأشار الرئيس"علييف" إلى زيارته إلى القاهرة العام الماضي، وزيارة الرئيس السيسي إلى باكو قبل عامين، مؤكدًا عمق العلاقة الشخصية التي تجمعه بالرئيس السيسي، وتوافق رؤاهما في المحافل الدولية.

دعم أذربيجان الكامل للموقف المصري من قضية غزة

 وأعرب عن دعمه الكامل للموقف المصري من قضية غزة، مؤكدًا تأييده لترشيح الدكتور خالد العناني، واصفًا إياه بـ"مرشح أذربيجان".

وفي ختام اللقاء، نقل الرئيس "علييف" تحياته إلى الرئيس عبد الفتاح السيسي، متمنيًا لمصر المزيد من التقدم والاستقرار.

حضر اللقاء كل من: المستشار محمود عتمان، الأمين العام لمجلس الشيوخ، والسفير هشام ناجي، سفير مصر في باكو، وسفير أذربيجان في القاهرة.

ونقدم لكم من خلال موقع (فيتو)، تغطية ورصدًا مستمرًّا على مدار الـ 24 ساعة لـ أسعار الذهب، أسعار اللحوم ، أسعار الدولار ، أسعار اليورو ، أسعار العملات ، أخبار الرياضة ، أخبار مصر، أخبار اقتصاد ، أخبار المحافظات ، أخبار السياسة، أخبار الحوداث ، ويقوم فريقنا بمتابعة حصرية لجميع الدوريات العالمية مثل الدوري الإنجليزي ، الدوري الإيطالي ، الدوري المصري، دوري أبطال أوروبا ، دوري أبطال أفريقيا ، دوري أبطال آسيا ، والأحداث الهامة و السياسة الخارجية والداخلية بالإضافة للنقل الحصري لـ أخبار الفن والعديد من الأنشطة الثقافية والأدبية.

تابع موقع فيتو عبر قناة (يوتيوب) اضغط هــــــــــــنا

تابع موقع فيتو عبر قناة (واتساب) اضغط هــــــــــــنا

تابع موقع فيتو عبر تطبيق (نبض) اضغط هــــــــــنا

تابع موقع فيتو عبر تطبيق (جوجل نيوز) اضغط هــــــــنا

آذربيجان الشيوخ مجلس الشيوخ جمهورية أذربيجان المدير العام لليونسكو المستشار عبد الوهاب عبد الرازق رئيس مجلس الشيوخ إلهام علييف رئيس أذربيجان صاحبة جافاروفا رئيسة البرلمان الأذربيجاني

مواد متعلقة

زاهي حواس يكشف سر غيابه عن حفل افتتاح المتحف المصري الكبير

8 مليارات دولار خسائر قناة السويس منذ بداية حرب غزة، مقال لوزير الخارجية عن أمن الملاحة

الطريق إلى اليونسكو.. جهود مصرية مكثفة لدعم ترشح الدكتور خالد العنانى لرئاسة منظمة الأمم المتحدة للتربية والعلوم والثقافة.. برلمانيون: مصر تستحق هذا المنصب.. و«العنانى» واجهة مشرفة

السيسي يعزى رئيس أذربيجان في حادث تحطم طائرة الركاب

الأكثر قراءة

السيسي يصدر قرارا جمهوريا جديدا بمناسبة عيد الأضحى

طلب عاجل لوقف تنفيذ حكم إعدام نورهان خليل قاتلة أمها في بورسعيد

بعد تحذيرهم من تداعيات خطيرة تصيب المصريين بالصدمة، ساويرس يطالب موسى وأديب بالتوضيح

توضيح عاجل للحكومة بعد حديث مدبولي عن إعفاء منتجات الألبان الأمريكية من شرط "شهادة الحلال"

في وقفة احتجاجية أمام المشيخة، أوائل الأزهر يناشدون الطيب: تعبنا بين رسائل الماجستير وضياع المستقبل (صور)

تفاصيل العفو الرئاسي عن بعض المحكوم عليهم بمناسبة عيد الأضحى

قرار قضائي جديد في واقعة إثبات نسب طفل للاعب الزمالك السابق إسلام جابر

ماتدوش طالب أقل من 25 درجة، مقطع صوتي لمدير مدرسة بسوهاج يتسبب في إحالته للتحقيق

خدمات

المزيد

أسعار اللحمة اليوم الأحد 25 مايو 2025 في الأسواق

تعرف على حالات إزالة إعلان ودفع نفقات التنفيذ على نفقة صاحبه وفق القانون

سعر الفاكهة اليوم، انخفاض البرقوق والموز والجوافة في سوق العبور

سعر السمك اليوم، البلطي يتراجع 15 جنيهًا في سوق العبور

المزيد

انفوجراف

"هبيع هدومي عشان أعالجك".. قصة وفاء نادرة لزوج أخبره الأطباء بموت زوجته بعد 3 شهور (إنفوجراف)

المزيد

دين ودنيا

المزيد

المجددون.. علي جمعة مفتي الديار الأسبق وصاحب الفتاوى المثيرة للجدل الذي حاول المتطرفون اغتياله

تفسير حلم التحرش في المنام وعلاقته بمواجهة مشكلة كبيرة

هل الحج ينفي الفقر والذنوب؟ الأزهر للفتوى يجيب (فيديو)

المزيد
الجريدة الرسمية