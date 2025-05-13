الطريق إلى اليونسكو.. جهود مصرية مكثفة لدعم ترشح الدكتور خالد العنانى لرئاسة منظمة الأمم المتحدة للتربية والعلوم والثقافة.. برلمانيون: مصر تستحق هذا المنصب.. و«العنانى» واجهة مشرفة

جهود مكثفة تقوم بها الدولة المصرية لحشد الدعم الدولى لترشيح الدكتور خالد العنانى وزير السياحة والآثار الأسبق لمنصب مدير عام منظمة الأمم المتحدة للتربية والعلوم والثقافة اليونسكو.

وتتطلع مصر إلى تنصيب مرشحها فى المنصب الأممى الرفيع من خلال دعم متعدد الروافد والمسارات، فهل ينجح العنانى فيما أخفق فيه من قبله بعد فاروق حسنى والسفيرة مشيرة خطاب.

جاءت البداية بإعلان المجلس الوزارى لجامعة الدول العربية دعمه للمرشح المصرى لرئاسة اليونسكو، ثم جاءت ثانى الخطوات الترويجية للمرشح المصرى خالد العنانى بإعلان المجلس التنفيذى للاتحاد الأفريقى فى دورته الـ44 التى عقدت بأديس أبابا يومى 14 و15 فبراير الماضى اعتماد ترشيح الدكتور خالد العنانى مرشح مصر لمنصب مدير عام منظمة التربية والعلوم والثقافة اليونسكو، وهو ما رحبت به مصر، وأكدت فى بيان لوزارة الخارجية أن هذا الاعتماد يمثل دعما مهما للترشيح المصري، الأمر الذى يكفل دعم الكتلتين العربية والأفريقية لمرشح مصر بالمنظمة الدولية.

ويعد ترشيح مصر للدكتور خالد العنانى المحاولة الثالثة لاقتناص المنصب الأممى، حيث كانت هناك محاولتان سابقتان؛ الأولى لوزير الثقافة الأسبق الفنان فاروق حسنى عام 2009، والمحاولة الثانية كانت للسفيرة مشيرة خطاب وزيرة الدولة للأسرة والسكان السابقة عام 2017.

شبكة علاقات دولية مميزة

من جانبه قال الدكتور مجدى شاكر كبير الأثريين بوزارة السياحة والآثار، إن فرص مصر ممثلة فى الدكتور خالد العنانى وزير السياحة والآثار الأسبق فى الحصول على المنصب كبيرة جدا خلال الفترة الحالية، خاصة فى ظل قوة السيرة الذاتية لمرشح مصر مقارنة بباقى المرشحين، فضلا عن الدعم العربى والأفريقى الذى يحظى به للوصول للمنصب.

وأضاف كبير الآثريين بوزارة السياحة والآثار، أن المرشح المصرى خالد العنانى بدأ فى إعداد جولات مكثفة من الزيارات الخارجية للحصول على الدعم الخارجى والتى كان آخرها زيارة دولة الفاتيكان، مشيرا إلى أن المرشح المصرى يتمتع بشبكة علاقات مميزة مع عدد كبير من سفراء الدول الأجنبية فى مصر خاصة أنه كان يحرص على دعوتهم لحضور الاكتشافات الآثرية والتى كانت منتشرة وقت وجوده على رأس وزارة السياحة والآثار آنذاك.

وأشار مجدى شاكر إلى أن خالد العنانى يعد من المرشحين المحظوظين خاصة أن فترة وجوده على رأس وزارة السياحة والآثار تميزت بوجود اهتمام خاص من الدولة بملف الآثار وحماية التراث، حيث قامت الدولة بحملة كبيرة من الجهود لترميم وتطوير الخدمات السياحية بعدد كبير من المناطق الآثرية فضلا عن الدور الكبير لبناء عدد من المتاحف أبرزها المتحف المصرى الكبير والذى سيتم افتتاحه رسميا فى الـ3 من يوليو المقبل، والذى يضم عددا كبيرا من القطع الآثرية والتى ستظهر للزائرين للمرة الأولى فضلا عن بناء متحف عواصم مصر بالعاصمة الإدارية الجديدة.

وتعليقا على الإخفاقات التى حدثت فى عهد خالد العنانى وقت وجوده على رأس وزارة السياحة والآثار، وأبرزها عمليات الهدم لعدد من القبب والمقابر التاريخية والآثرية بالقاهرة التاريخية، أكد مجدى شاكر، أن عمليات التطوير التى تجرى بالقاهرة التاريخية جاءت بناء على قرار الدولة ولا تستطيع الوزارة معارضتها.

وتابع شاكر أن الدولة تدعم بقوة الدكتور خالد العنانى للمنصب الأممي، خاصة بعد اختياره لتقديم الشرح الآثرى للرئيس الفرنسى إيمانويل ماكرون وقت زيارته للمتحف المصرى الكبير، وذلك بسبب الخلفية الآثرية الكبير التى يتمتع بها العنانى نتيجة عمله كمرشد سياحى سابق، فضله عن حضوره الجيد وهو ما ظهر وقت حفلتى نقل الموامياوات الملكية من المتحف المصرى بالتحرير إلى المتحف القومى للحضارة وافتتاح طريق الكباش بالأقصر بحضور الرئيس عبدالفتاح السيسى فى الحفلين اللذين أبهرا العالم وكانا سببين فى الترويج العالمى للآثار المصرية بالخارج.

واختتم أنه بالرغم من الخبرات الكبيرة التى يتمتع بها المرشح المصرى خالد العناني، إلا أنه حصوله على المنصب الأممى يتوقف على عدد من الاعتبارات السياسية وعدد آخر من المعايير، وليس على الجهود المحلية التى قام بها المرشحون للحفاظ على التراث.

مؤهل ثقافيا ولغويا

من جانبه قال الدكتور مصطفى وزيرى الأمين العام للمجلس الأعلى للآثار السابق، إن المرشح المصرى الدكتور خالد العنانى مؤهل ثقافيا ولغويا للوصول لمنصب مدير عام منظمة اليونسكو، فضلا عن شغله لعدد كبير من الوظائف والحقائب الوزارية التى كان أخرها تولى حقيبتى السياحة والآثار، مما يضفى زخما للسيرة الذاتية للمرشح المصري.

وأضاف الأمين العام للمجلس الأعلى للآثار الأسبق لـ«فيتو»، أن فترة تولى الدكتور خالد العنانى وزيرا للآثار وبعدها توليه حقيبة السياحة والآثار بعد ضم الوزارتين فى حقيبة واحدة والتى شهدت توليه رئاسة المجلس الأعلى للآثار لم تشهد هدم أى مبنى أثرى مسجل فى تعداد الآثار، مشيرا إلى أن ضم المبانى القديمة لتعداد الآثار يخضع لعدد من الشروط الواجب توافرها فى المبنى لضمه ضمن تعداد الآثار قائلا: «مش كل مبنى كمل 100 سنة هيبقى أثر».

وأشار وزيرى إلى أن فترة تولى الدكتور خالد العنانى شهدت العديد من الجهود للحفاظ على الأثار، خاصة فيما يتعلق بتسجيل المواقع الأثرية والتاريخية فى قائمة التراث العالمي، فضلا عن جهوده فى تعظيم جهود التنقيب عن الآثار والاكتشافات الآثرية فضلا عن جهود وعمليات الترميم والتطوير للمواقع الأثرية، والتوسع فى تدشين المتاحف.

دعم بدلمانى

برلمانيا.. أكد الدكتور محمود مسلم، رئيس لجنة السياحة والثقافة والإعلام بمجلس الشيوخ، أن الدكتور خالد العناني، مرشح مصر لمنصب مدير عام منظمة اليونسكو، وزير السياحة والآثار الأسبق، شخصية قيمة وقامة، وله جهود عظيمة فى ملف الآثار، مضيفا: نحن ندعم مرشحنا، وكذلك ندعم كافة الجهود الحكومية التى تقوم بها الدولة المصرية بكافة مؤسساتها ومن بينها وزارات الثقافة والخارجية والهجرة وغيرهما فى مساندة المرشح المصرى الذى يستحق المنصب عن جدارة، تقديرا لجهوده فى كافة الملفات، ولأحقيته فى أن يكون مديرا عاما لمنظمة اليونسكو.

وأكد رئيس لجنة الثقافة بمجلس الشيوخ، أن مصر تستحق هذا المنصب من خلال مرشحنا الدكتور خالد العناني، مشيرا إلى أهمية التحركات التى تقوم بها الدولة المصرية لدعم المرشح على كافة المستويات، وهو ما نتج عنه الحصول على تأييد عدد من العالم لمرشح مصر، مشددا على أهمية مواصلة التحركات على كافة المستويات للحصول على أكبر دعم ممكن من الدول التى تعزز موقف المرشح المصري، نظرا لأهمية هذا المنصب لمصر على الساحة الدولية، لاسيما وأن منظمة اليونسكو من المنظمات التى تمثل أهمية كبيرة عالميا.

وفى هذا الصدد أكدت الإعلامية هند رشاد، أمين سر لجنة الثقافة والإعلام بمجلس النواب، الدعم الكامل لمرشح مصر فى منصب اليونسكو، مؤكدة الثقة التامة فى اختيار الدكتور خالد العناني، باعتباره مثالا مشرفا للدولة المصرية فى هذا المنصب.

وأشارت إلى أن هناك تحركات قوية على مستوى مؤسسات الدولة المختلفة من أجل دعم المرشح المصرى لهذا المنصب، لاسيما وزارة الخارجية التى تقوم بجهود عظيمة فى هذا الشأن.

وقالت هند رشاد: بفضل التحركات المصرية، حصلنا على دعم عدد من الدول لصالح مرشحنا على منصب مدير عام منظمة اليونسكو، موضحة أن هذا الدعم نتيجة للجهود المختلفة فى هذا الشأن.

وأكدت أمين سر لجنة الثقافة والإعلام بمجلس النواب، أهمية المردود الكبير لمصر فى حال الفوز بهذا المنصب الذى يضعنا فى مكان يليق بها بين دول العالم، مشيرة إلى المساندة المستمرة لكافة التحركات من أجل فوز مصر بالمنصب الدولي.

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