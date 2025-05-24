8 مليارات دولار خسائر قناة السويس منذ بداية حرب غزة، مقال لوزير الخارجية عن أمن الملاحة

قال الدكتور بدر عبد العاطي، وزير الخارجية والهجرة وشؤون المصريين بالخارج، إن اتفاق وقف إطلاق النار الأخير في اليمن مع الولايات المتحدة، والذي تم التوصل إليه برعاية سلطنة عمان، يشكل تطورًا بناءً للسلام والاستقرار الإقليميين.

قناة السويس شريحات حياة للتجارة الدولية على مدى تاريخها

وأوضح خلال مقال رأى في كبرى الدوريات الفنية المتخصصة فى مجال النقل البحرى، أن قناة السويس كانت على مدى تاريخها بمثابة شريان حياة للتجارة الدولية، وتحمل على عاتقها عبء التجارة العالمية.

وكشف عن أن التصعيد الإقليمي منذ عام ٢٠٢٣، كان له تداعياته على حرية الملاحة في البحر الأحمر، وبالتالي على حركة السفن اليومية عبر قناة السويس، مشيرا إلى أن مصر كانت الأكثر تضررًا، حيث خسرت حوالي ٨٠٠ مليون دولار شهريًا من إيرادات قناة السويس، بإجمالي قدره ٨ مليارات دولار منذ بداية حرب إسرائيل على غزة.

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ضرورة ضمان الأمن البحري لضمان تدفق سلاسل التوريد العالمية

وأضاف: لقد أبرزت الأحداث التي شهدها البحر الأحمر ضرورة ضمان الأمن البحري لضمان تدفق سلاسل التوريد العالمية. وإذا كانت هذه الأحداث قد كشفت شيئًا، فهي أنها أكدت على أهمية الملاحة البحرية كركيزة أساسية للأمن الإقليمي.

وثمن وزير الخارجية على اتفاق وقف إطلاق النار الأخير في اليمن مع الولايات المتحدة، والذي تم التوصل إليه برعاية عُمان مما يعد تطورًا بنّاءً للسلام والاستقرار الإقليميين، مشيرا إلى أنه يُمثل خطوةً واعدةً نحو خفض التصعيد، ويُسهم في الوقت نفسه في تحقيق الهدف الأوسع المتمثل في تأمين الممرات البحرية الحيوية، ومن المتوقع أن يُخفف الاتفاق من حدة التوترات على طول أحد أكثر الممرات المائية استراتيجيةً في العالم، مُطمئنًا الجهات المعنية بالشحن البحري العالمي، ومُدعمًا لاستمرار تدفق التجارة الدولية عبر البحر الأحمر وقناة السويس. ولا يُسهم هذا التقدم في تعزيز قضية السلام فحسب، بل يُعزز أيضًا الثقة الدولية في أمن سلاسل التوريد العالمية ومرونتها.

قناة السويس تختصر طرق الشحن بما يصل إلى 8900 كيلومتر

واستطرد: لقد تغيرت الديناميكيات، وستُحقق استعادة الثقة البحرية والملاحة الآمنة للسفن فوائد اقتصادية كبيرة، تشمل خفض أقساط التأمين، واستقرار تكاليف الشحن، وضمان وصول البضائع إلى وجهاتها دون تأخير مفاجئ. على مر تاريخها، مثّلت قناة السويس شريان حياة للتجارة الدولية، حاملةً على عاتقها عبء التجارة العالمية. بربطها البحر الأبيض المتوسط بالبحر الأحمر، تربط القناة القارات، وتختصر طرق الشحن بما يصل إلى 8900 كيلومتر، وتجعل الأسواق البعيدة في متناول اليد. تُقلل هذه الكفاءة التكاليف، وتُقلل الانبعاثات، وتُعزز الترابط الاقتصادي العالمي.

معالجة الأسباب الجذرية للتصعيد الإقليمي في آنٍ واحد

ونوه إلى أنه بفضل الاتفاقية الأخيرة، أصبح بإمكان السفن الإبحار بثقة أكبر، مما يسمح بنقل البضائع بسلاسة وسرعة وفعالية أكبر من حيث التكلفة بين أفريقيا وأوروبا وآسيا وغيرها. تُذكّر هذه الاتفاقية بأن التسوية السلمية للنزاعات، حتى وإن كانت بخطوات صغيرة، تعود بالنفع على الملايين، وتعزز شبكة التجارة الدقيقة التي تربط اقتصادنا العالمي. إنها فرصة سانحة للاقتصاد العالمي والأسواق للانتعاش، لاسيما بعد سنوات مؤلمة ناجمة عن الجائحة والأزمة الأوكرانية والصراع الدائر في غزة. يتوق الاقتصاد العالمي إلى أخبار سارة، وتُعدّ حرية الملاحة في هذا الطريق البحري الحيوي تطورًا مرحبًا به.

وشدد عبد العاطى فى نهاية مقاله على نقطة مهمة قائلا “في غضون ذلك، يجب علينا معالجة الأسباب الجذرية للتصعيد الإقليمي في آنٍ واحد، حفاظًا على حالة الاستقرار الراهنة في البحر الأحمر. ولذلك، ستواصل مصر بذل قصارى جهدها لتحقيق وقف إطلاق نار دائم في غزة، وإيجاد أفق سياسي يعزز السلام والأمن بين الفلسطينيين والإسرائيليين، مع تعزيز دور البحر الأحمر كشريان حيوي للملاحة والتجارة العالمية”.

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