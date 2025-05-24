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أخبار مصر

زاهي حواس يكشف سر غيابه عن حفل افتتاح المتحف المصري الكبير

الدكتور زاهي حواس،
الدكتور زاهي حواس، فيتو
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زاهي حواس، أعلن الدكتور زاهي حواس عالم الآثار والمصريات، عدم حضوره حفل افتتاح المتحف المصري الكبير يوم 3 يوليو المقبل.

 

لقاءات وندوات زاهي حواس في أمريكا

وقال خلال مداخلة هاتفية ببرنامج “الحكاية” الذي يقدمه الإعلامي عمرو أديب بقناة “إم بي سي مصر”: إنه مرتبط بعدد من اللقاءات والندوات في الولايات المتحدة وفقا لجدول مسبق وبالتالي لن يستطيع حضور حفل افتتاح المتحف المصري الكبير.

 

خطاب زاهي حواس للسيسي 

وأشار إلى أنه أبلغ الرئيس عبد الفتاح السيسي من خلال خطاب أرسله له بالدور الذي يقوم به في أمريكا للترويج للسياحة والآثار المصرية خلال موعد حفل افتتاح المتحف المصري الكبير.

 

من جانبه، علق عمرو أديب: "مينفعش بقيمتك الكبيرة متحضرش حفل افتتاح المتحف المصري الكبير، البلد تبعتلك طيارة خاصة تجيبك تحضر"، ليعلق زاهي حواس: "حاضر أنا سعيد إني شاركت أنا والدكتور فاروق حسني في بناء المتحف".

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