ماتدوش طالب أقل من 25 درجة، مقطع صوتي لمدير مدرسة بسوهاج يتسبب في إحالته للتحقيق

قررت مديرية التربية والتعليم بسوهاج إلغاء تكليف مدير مدرسة الكوثر الرسمية للغات، وإحالته للتحقيق، عقب تداول مقطع صوتي منسوب له، يُصدر تعليمات صريحة للمعلمين بعدم منح الطلاب درجات أقل من 25 في المواد الدراسية، أيًا كانت مستوياتهم التحصيلية.

وجاء في المقطع الصوتي الذي تم تداوله على نطاق واسع عبر صفحات التواصل الاجتماعي، صوت يُنسب لمدير المدرسة يقول: "نشد على الطلاب في الامتحان، لكن التصحيح ده بتاعنا إحنا، لو الامتحان من 30 ما نديش أقل من 25 درجة".

كما حذر المعلمين قائلًا: "اللي مش يقدر ينفذ ده يعتذر، ونجمع له شغلانة تانية."

وعقب تداول المقطع، تحركت مديرية التعليم بسوهاج بسرعة، وشكل الدكتور محمد السيد، وكيل وزارة التربية والتعليم بالمحافظة، لجنة متابعة لفحص الواقعة والتحقق من صحتها، وقد أوصت اللجنة بإلغاء تكليف مدير المدرسة وإحالته للتحقيق الفوري.

تعليم سوهاج: لن نتهاون مع أي تجاوزات تمس مبدأ تكافؤ الفرص بين الطلاب

وأكد وكيل الوزارة في بيان رسمي، أن "لا أحد فوق القانون"، مشددًا على أن "أي محاولة للتلاعب في أعمال التصحيح أو التأثير على نزاهتها، تُعد مخالفة صريحة تستوجب المساءلة".

وأضاف أن المديرية لن تتهاون مع أي تجاوزات تمس مبدأ تكافؤ الفرص بين الطلاب أو تؤثر على العدالة في تقييم مستوياتهم.

وشدد وكيل الوزارة على أهمية الشفافية في أعمال التصحيح، لضمان حصول كل طالب على حقه الكامل دون محاباة أو تلاعب، حفاظًا على نزاهة العملية التعليمية ومصداقية نتائجها.

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