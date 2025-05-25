استبعاد مدير مدرسة بسوهاج وإحالته للتحقيق بسبب تجاوزات في أعمال التصحيح

قرر الدكتور محمد السيد، وكيل وزارة التربية والتعليم بمحافظة سوهاج، إلغاء تكليف مدير مدرسة الكوثر الرسمية للغات وعودته إلى ديوان المديرية، مع إحالته للتحقيق، وذلك عقب قيامه بنشر تعليمات عبر تطبيق "واتس آب" لبعض المعلمين المشاركين في أعمال التصحيح، طالبهم فيها بعدم منح الطلاب أقل من 25 درجة في المواد، بالمخالفة للوائح والتعليمات المنظمة للعملية.

وجاء هذا القرار عقب ما تم تداوله على صفحات التواصل الاجتماعي من منشورات تشير إلى محاولات للتأثير على سير أعمال التصحيح داخل المدرسة، وعلى الفور، وجه وكيل الوزارة بتشكيل لجنة من إدارة المتابعة للتحقق من صحة الواقعة، والتي أعدت تقريرًا أكد وجود مخالفات تستوجب اتخاذ الإجراءات القانونية المناسبة.

وأكد الدكتور محمد السيد أن المديرية لن تتهاون مع أي تجاوز، مشددًا على أن "لا أحد فوق القانون"، وأن كل من يتقاعس عن أداء مهامه أو يتدخل بشكل غير قانوني في العمليات التربوية سيتم محاسبته بشكل حاسم.

وأضاف أن مديرية التربية والتعليم تحركت فور رصد الواقعة على مواقع التواصل، وذلك لضمان الحفاظ على نزاهة أعمال التصحيح وشفافيتها، وتحقيق مبدأ تكافؤ الفرص بين جميع الطلاب، مشيرًا إلى أن الهدف الأساسي هو حصول كل طالب على حقه كاملًا دون تدخل أو تلاعب.

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