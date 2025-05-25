السيسي يصدر قرارا جمهوريا جديدا بمناسبة عيد الأضحى

نشرت الجريدة الرسمية في عددها رقم 21 (تابع) الصادر في 22 مايو 2025، قرارا جمهوريا جديدا للرئيس عبد الفتاح السيسي رقم 262 لسنة 2025، بشأن العفو عن باقى العقوبة لبعض المحكوم عليهم بمناسبة الاحتفال بعيد الأضحى المبارك الموافق العاشر من ذى الحجة عام 1446 هجرية.

وجاء في نص المادة الأولى لـ القرار الجمهوري الجديد "يعفى عن بـاقي العقـوبة السالبة للحرية لبعض المحكوم عليهم بمناسبة الاحتفال بعيد الأضـحى المبـارك الموافـق العاشـر مـن ذى الحجـة عـام 1446 هجريـة، بالنسبة إلى الفئات التالية:

أولا: - المحكوم عليهم بالسجن المؤبد إذا كانت المدة المنفذة حتى العاشر من ذى الحجة عام 1446 هجرية (خمس عشرة سنة ميلادية)، ويوضع المفرج عنه تحت مراقبة الشرطة مدة خمس سنوات طبقًا للفقـرة الثانية من المـادة (75) من قانون العقوبات.

ثانيًا: المحكوم عليهم بعقوبة سالـبة للحرية قبل العاشر من ذى الحجـة عـام 1446 هجريـة، متى كان المحكوم عليه قد نفـذ حتـى هـذا التـاريخ ثلـث مـدتها ميلاديًا، وبـشرط ألا تقل مدة التنفيذ عن أربعة أشهر، وكذلك المحكوم عليهم بعدة عقوبـات سـالبة للحريـة فى جرائم وقعت منهم قبل دخولهم مركز الإصلاح والتأهيل وأمضوا بالمركز ثلث مجموع مدد هذه العقوبات، ولا يوضع المفرج عنه تحت مراقبة الـشرطة.إلا إذا كانـت العقوبـة مقررة بقوة القانون أو كانت محكومًا بها عليه، وبشرط ألا تـزيد مدتها علـى خمـس سنوات أو على المدة التى يشملها العفو بمقتضى هذا القرار أيهما أقل.





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