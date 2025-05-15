الخميس 15 مايو 2025
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بعد تصديق السيسي، النص الكامل لقانوني التنقيب عن الغاز ببورسعيد والبحر المتوسط

الرئيس عبد الفتاح
الرئيس عبد الفتاح السيسي، فيتو

نشرت الجريدة الرسمية في عدديها أرقام 10 مكرر (د)، و52 مكرر (و)، قانونين كاملين بالترخيص لوزير البترول والثروة المعدنية في التعاقد مع الشركة المصرية للغازات الطبيعية وشركات "أيوك برودكشتن وشركة بي بي أسكبلوريشن (دلتا) للبحث والتنقيب عن الغاز والزيت الخام واستغلالهما في منطقة بورسعيد البحرية، وجنوب نور البحرية بالبحر المتوسط، بعد تصديق الرئيس عبد الفتاح السيسي عليهما.


ونصت المادة الأولى للقانون رقم 11 لسنة 2025 "بالترخيص لوزير البترول والثروة المعدنية فى التعاقد مع الشركة المصرية القابضة للغازات الطبيعية وشركة أيوك برودكشن بى. في. وشركة بي بي اسكبلوريشن (دلتا) ليمتد وشركة قطر للطاقة الدولية إى آند بي أل. أل. سي للبحث عن الغاز والزيت الخام واستغلالهما في منطقة شرق بورسعيد البحرية بالبحر المتوسط.


وجاء في القانون رقم 168 لسنة 2024، بالترخيص لوزير البترول والثروة المعدنية فى التعاقد مع الشركة المصرية القابضة للغازات الطبيعية وشركة أيوك برودكشن بى. فى للبحث عن الغاز والزيت الخام واستغلالهما فى منطقة جنوب نور البحرية بالبحر المتوسط.

وتكون للقواعد والإجراءات الواردة فى الاتفاقية المرافقة قوة القانون، وتنفذ بالاستثناء من أحكام أى تشريع مخالف لها.

 

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