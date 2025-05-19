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الجريدة الرسمية والوقائع المصرية

السيسي يصدر قرارًا جمهوريًا جديدًا اليوم

الرئيس عبد الفتاح
الرئيس عبد الفتاح السيسي، فيتو

نشرت الجريدة الرسمية في عددها رقم 19 مكرر (ل)، الصادر في 14 مايو 2025، قرارا جمهوريا جديد للرئيس عبد الفتاح السيسي، بشأن استمرار تولى المستشار محمد أحمد عبد الوهاب إبراهيم نائب رئيس مجلس الدولة، الإشراف على أعمال الأمانة العامة للمجالس التخصصية.

ونصت المادة الأولى لـ القرار الجمهوري على استمرار تولى المستشار محمد أحمد عبد الوهاب إبراهيم- نائب رئيس مجلس الدولة، الإشراف على أعمال الأمانة العامة للمجالس التخصصية، وذلك لمدة عام ثان، اعتبارا من 2/5/2025، وتكون له سلطات الوزير المختص، بالنسبة إلى شئونها المالية والإدارية وإلى العاملين بالأمانة العامة والأمانات الفرعية لهذه المجالس.

وجاء القرار بعد الاطلاع على الدستور؛ وعلى قرار رئيس الجمهورية رقم 60 لسنة 2015 بإنشاء المجالس التخصصية وتحديد اختصاصاتها؛ وعلى قرار رئيس الجمهورية رقم 150 لسنة 2024.

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