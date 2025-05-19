السيسي يصدر قرارًا جمهوريًا جديدًا اليوم

نشرت الجريدة الرسمية في عددها رقم 19 مكرر (ل)، الصادر في 14 مايو 2025، قرارا جمهوريا جديد للرئيس عبد الفتاح السيسي، بشأن استمرار تولى المستشار محمد أحمد عبد الوهاب إبراهيم نائب رئيس مجلس الدولة، الإشراف على أعمال الأمانة العامة للمجالس التخصصية.

ونصت المادة الأولى لـ القرار الجمهوري على استمرار تولى المستشار محمد أحمد عبد الوهاب إبراهيم- نائب رئيس مجلس الدولة، الإشراف على أعمال الأمانة العامة للمجالس التخصصية، وذلك لمدة عام ثان، اعتبارا من 2/5/2025، وتكون له سلطات الوزير المختص، بالنسبة إلى شئونها المالية والإدارية وإلى العاملين بالأمانة العامة والأمانات الفرعية لهذه المجالس.

وجاء القرار بعد الاطلاع على الدستور؛ وعلى قرار رئيس الجمهورية رقم 60 لسنة 2015 بإنشاء المجالس التخصصية وتحديد اختصاصاتها؛ وعلى قرار رئيس الجمهورية رقم 150 لسنة 2024.

ونقدم لكم من خلال موقع (فيتو)، تغطية ورصدًا مستمرًّا على مدار الـ 24 ساعة لـ أسعار الذهب، أسعار اللحوم ، أسعار الدولار ، أسعار اليورو ، أسعار العملات ، أخبار الرياضة ، أخبار مصر، أخبار اقتصاد ، أخبار المحافظات ، أخبار السياسة، أخبار الحوداث ، ويقوم فريقنا بمتابعة حصرية لجميع الدوريات العالمية مثل الدوري الإنجليزي ، الدوري الإيطالي ، الدوري المصري، دوري أبطال أوروبا ، دوري أبطال أفريقيا ، دوري أبطال آسيا ، والأحداث الهامة و السياسة الخارجية والداخلية بالإضافة للنقل الحصري لـ أخبار الفن والعديد من الأنشطة الثقافية والأدبية.