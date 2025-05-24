السبت 24 مايو 2025
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افتتاح أول وحدة للقسطرة المخية بمستشفى الجامعي بسوهاج

جانب من الافتتاح
جانب من الافتتاح

افتتح الدكتور حسان النعماني، رئيس جامعة سوهاج، وحدة القسطرة المخية بمستشفى سوهاج الجامعي للطوارئ، وذلك بعد تزويدها بأحدث جهاز للقسطرة المخية على مستوى الجامعات المصرية، بتكلفة بلغت ٥٠ مليون جنيه، والذي يُعد نقلة نوعية في تقديم الرعاية الطبية للحالات الحرجة من أمراض الأوعية الدموية المخية، بحضور الدكتور مجدي أمين القاضي، عميد كلية الطب ورئيس مجلس إدارة المستشفيات الجامعية، والدكتور أحمد كمال عبد الحميد، المدير التنفيذي للمستشفيات الجامعية.

افتتاح جهاز القسطرة المخية الوحيد من نوعه على مستوى الجامعات بمستشفى الجامعي بسوهاج 

 

وقال النعماني أن الجهاز هو الأول والوحيد من نوعه على مستوى الجامعات المصرية، ويأتي هذا الإنجاز ضمن خطة الجامعة لتقديم خدمات طبية متقدمة تضاهي المستويات العالمية، مؤكدًا ان إفتتاح الوحدة الجديدة يُعزز من قدرات مستشفيات جامعة سوهاج في التعامل مع الحالات الدقيقة والطارئة، ويؤكد حرص الجامعة على مواكبة أحدث ما توصل إليه الطب عالميًا بدعم من الدولة والقيادة السياسية الحكيمة.

 

وأضاف النعماني أن الجهاز الجديد يتمتع بخصائص فريدة تشمل القسطرة ثنائية المحور، والتصوير ثلاثي الأبعاد، وإمكانية إجراء الأشعة المقطعية أثناء القسطرة، بالإضافة إلى التصوير الدقيق بعد تركيب الدعامات، مما يتيح دقة وسرعة في علاج الحالات المعقدة مثل السكتات الدماغية، التمددات الشريانية، الوحمات الدموية، وضيق الشريان السباتي كما يُساهم في تقليل مدة الإجراءات الطبية، واستخدام جرعات أقل من الصبغة والإشعاع، بما يُحسن من نتائج العلاج ويُقلل من مضاعفاته على المريض والطبيب معًا.

 

حضر الافتتاح  كل من الدكتور عابدين خير الله رئيس رئيس قسم جراحة المخ والأعصاب والدكتور محمد زكي رئيس قسم الأشعة والدكتور ياسر عثمان مدير مستشفى الجراحات التخصصية وأعضاء هيئة التدريس بالمستشفى.

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