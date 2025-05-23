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محافظات

جولة لمحافظ أسوان على محلات الجزارة والمخابز البلدية بكوم أمبو (صور)

جولة محافظ أسوان
جولة محافظ أسوان على الاسواق، فيتو

فاجأ اللواء دكتور إسماعيل كمال محافظ أسوان عددا من محلات الجزارة والمخابز البلدية بزيارة لمتابعة حركة البيع والشراء فى الأسواق داخل مركز ومدينة كوم أمبو، ومدى توافر احتياجات المواطنين من السلع الغذائية، بالإضافة إلى ضبط الأسعار والتصدي لكافة أشكال الاحتكار، والبيع دون أى مغالاة، فضلًا عن التأكد من جودة رغيف العيش ومطابقته للمواصفات.

ورافقه الجولة  اللواء ماهر هاشم السكرتير العام المساعد، واللواء ياسر عبد الشافى معاون المحافظ، وطه حسين رئيس المدينة.

ضرورة تشديد الرقابة التموينية

وأصدر الدكتور إسماعيل كمال توجيهاته بضرورة تشديد الرقابة التموينية بشكل مستمر للتأكد من سلامة المعروضات من المنتجات والسلع الإستهلاكية، والتزام أصحاب المحلات والهايبر ماركت والمجمعات بالأسعار، والإعلان عنها بشكل واضح للتخفيف عن كاهل المواطنين.

أضاف أن ذلك يأتي تنفيذًا لتوجيهات الرئيس عبد الفتاح السيسى نعمل جاهدين لتلبية المطالب الجماهيرية، وتوفير الاحتياجات الأساسية له باعتبار ذلك فى مقدمة أولويات العمل التنفيذى حتى يتسنى تحسين مستوى المعيشة للمواطنين.

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​ أسوان السلع منتجات التموين الأسواق

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