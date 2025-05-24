قبل تطبيق منظومة التأمين الصحي الشامل، محافظ أسوان يتفقد مستشفى كوم أمبو المركزي (صور)

قام اللواء الدكتور إسماعيل كمال محافظ أسوان بتفقد مستشفى كوم أمبو المركزى، والتى تشهد حاليًا التشغيل التجريبى لها بعد تنفيذ أعمال الإحلال والتجديد والإنشاء الجديد لخدمة حوالى 500 ألف نسمة بمركز ومدينة كوم أمبو والقرى التابعة لها،بهدف الإطمئنان على المنظومة الصحية، ومع قرب التطبيق الفعلى لمنظومة التأمين الصحى الشامل بداية من يوليو القادم.

وذلك برفقة اللواء ماهر هاشم السكرتير العام المساعد، واللواء ياسر عبد الشافى معاون المحافظ، والدكتور محمد عبد الهادى مدير فرع الهيئة العامة للرعاية الصحية، والدكتور أحمد أبو دوح مدير المستشفى، وطه حسين رئيس المدينة.

الاهتمام بصحة المواطن

وأكد الدكتور إسماعيل كمال أن الاهتمام بصحة المواطن تقع فى مقدمة أولويات العمل التنفيذى تنفيذًا لتوجيهات الرئيس عبد الفتاح السيسى، ووفقًا للمتابعة المستمرة من دولة رئيس الوزراء الدكتور مصطفى مدبولى.

أشار إلى أنه يتم العمل على قدم وساق لإنهاء الأعمال المتبقية داخل الصروح الطبية من المستشفيات والوحدات الصحية المدرجة ضمن المنظومة الجديدة، والتى ساهمت فى الارتقاء بمستوى الخدمات الطبية والعلاجية المقدمة للمواطنين بعد أن أصبحت تمتلك كافة المقومات والعناصر من الأجهزة والكوادر البشرية لأطقم الأطباء والتمريض لتقديم الخدمة والرعاية المتكاملة لكل مواطن.

وحرص المحافظ على الإستماع لمطالب المواطنين سواء من المرضى أو المترددين على المستشفى، موجهًا المسئولين بسرعة تلبيتها بالشكل المطلوب.

ويذكر أن مستشفى كوم أمبو المركزى الجديد يضم 100 سرير على مساحة 9900 م2، منهم 80 سرير داخلى، وتضم أقسام الطوارئ والأشعة وقسطرة القلب، وعناية القلب، والنساء والتوليد والحضانات والعمليات بواقع 6 غرف منها 4 كبرى و2 صغرى، والعناية المركزة والمتوسطة، والصيدلية المركزية، والحضانات بواقع 38 حضانة، والغسيل الكلوى بواقع 31 سريرا، وبنك الدم والمعمل الرئيسى و2 غرفة لسحب العينات، وأماكن لإنتظار السيارات.

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