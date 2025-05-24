محافظ أسوان يتابع جهود إزالة التعديات على أراضي الدولة ضمن الموجة الـ26 (صور)

أعطى اللواء دكتور إسماعيل كمال محافظ أسوان توجيهاته لرؤساء الوحدات المحلية بتكثيف الجهود بالتنسيق مع الأجهزة الأمنية لإستكمال جهود إزالة التعديات على أراضى أملاك الدولة أو التعديات بالبناء على الأراضى الزراعية تنفيذًا لتوجيهات الرئيس عبد الفتاح السيسى ضمن فعاليات المرحلة الأولى من الموجه الـ 26.

ازالة ١٥١ حالة تعد

حيث وصلت إلى إزالة 151 حالة تعد بمساحة 69 ألفا و172 م2، مكلفًا بضرورة الاستمرار على نفس المستوى لإزالة التعديات على أراضى الدولة، مع إدراج الحالات التى لم تقوم بسداد مقدمات العقود أو التأخير فى سداد الأقساط المستحقة من أصحاب طلبات التقنين.

وفى هذا الإطار قامت الوحدة المحلية لمركز ومدينة أسوان برئاسة إبراهيم سليمان بإزالة 41 حالة تعد بمساحة 19 ألفا و86 م2، وسط مشاركة للأجهزة الأمنية بقيادة اللواء محمد ممدوح مساعد مدير الأمن، ونواب رئيس المدينة، ورؤساء الأحياء والعاملين والفنيين بالوحدة المحلية مدعمين بالمعدات الثقيلة.

فيما قامت الوحدة المحلية لمركز ومدينة دراو برئاسة سيد سعدى بإزالة 7 حالات تعدى بمساحة 3080 م2، وتم ذلك بتعاون مع الأجهزة الشرطية، والعاملين بالوحدة المحلية، وتم إتخاذ اللازم حيال المخالفين، بينما قامت الوحدة المحلية لمركز ومدينة إدفو بقيادة عاطف كامل بإزالة لحالة تعد فى المهد بمساحة 600 م2، وتم اتخاذ الإجراءات اللازمة حيال المتعدين.

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