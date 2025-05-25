موعد عرض فيلم فرقة الموت لـ أحمد عز

كشف المؤلف صلاح الجهيني عبر حسابه الشخصي على موقع التواصل الاجتماعي “فيس بوك” عن موعد طرح فيلم “فرقة الموت” بطولة النجم أحمد عز بالسينمات.

موعد عرض فيلم فرقة الموت

وفي رد على سؤال أحد متابعي صلاح الجهيني عن موعد عرض الفيلم، قال: "إن شاء الله العيد الصغير"، في إشارة بأن العمل سيتم عرضه في موسم عيد الفطر المقبل 2026.

قصة فيلم فرقة الموت

الفيلم تدور أحداثه حول قصة حقيقية حدثت في صعيد مصر، وهو من تأليف صلاح الجهيني وإخراج أحمد علاء، ويقدم أحمد عز للمرة الأولى في مشواره الفني شخصية صعيدي.

وتدور قصة الفيلم في حقبة زمنية قديمة خلال فترة الخمسينيات من القرن الماضي، ويجسد أحمد عز شخصية ضابط شرطة قادم من الصعيد يتم تكليفه بالقبض على بعض المجرمين، ومن هنا تبدأ الأحداث وتتصاعد.

أبطال فيلم فرقة الموت

وفيلم فرقة الموت من بطولة أحمد عز، منة شلبي، آسر ياسين، محمود حميدة، بيومي فؤاد، رشدي الشامي، فريدة سيف النصر، سماح أنور، عصام عمر، خالد كمال، وأحمد عبد الحميد، مع عدد من ضيوف الشرف منهم أمنية خليل، والفيلم من تأليف صلاح الجهيني وإخراج أحمد علاء الديب.

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