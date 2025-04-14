انتعاشة سينمائية لـ آسر ياسين بـ «ان غاب القط» و«فرقة الموت»

عقب نجاح كبير حققه النجم آسر ياسين بالموسم الرمضاني المنصرم بمسلسله الذي حمل اسم «قلبي ومفتاحه».. يستعد آسر لإطلاق أعمال سينمائية جديدة.

فيلم ان غاب القط

إذ يعمل آسر ياسين حاليا على استئناف تصوير مشاهد فيلم «ان غاب القط» من بطولته ويقدم خلاله الأداء الكوميدي بالسينما للمرة الأولى وتشاركه البطولة الفنانة أسماء جلال.

كما يشارك به كل من محمد شاهين، سماح أنور، انتصار، وعلي صبحي.. «ان غاب القط» من تأليف أيمن وتار ومن إخراج سارة نوح.



فيلم فرقة الموت

كذلك يواصل آسر ياسين تصوير فيلمه «فرقة الموت»،الذي يعد اضخم الانتاجات السينمائية فى عام 2025.. ويأتي بمشاركة الفنانين أحمد عز ومنة شلبي ومحمود حميدة وعصام عمر وعدد آخر من الفنانين.

والفيلم تدور أحداثه حول قصة حقيقية حدثت في صعيد مصر، ومن تأليف صلاح الجهيني وإخراج أحمد علاء، ومن المقرر عرضه فى نهاية العام الجاري.

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