يوسف عمر: فوجئت بعرض "مين يصدق" بمهرجان القاهرة.. وانتظروني في "فرقة الموت" (فيديو)

كشف الفنان الشاب يوسف عمر عن تفاصيل فيلمه “مين يصدق” خلال عرضه بمهرجان القاهرة السينمائي في دورته الـ 45

شخصية يوسف عمر

وقال يوسف عمر خلال لقائه مع فيتو:" إنه يجسد شخصية باسم، وهو شاب بسيط يشبه حالات كثيرة من المجتمع، مضيفا أنه فوجئ بعرض العمل في مهرجان القاهرة، متمنيا أن ينال إعجاب الجمهور

و أضاف يوسف عمر بأنه يستعد الفترة المقبلة لفيلم فرقة الموت مع أحمد عز، متمنيا أن ينال إعجاب الجمهور.





مهرجان القاهرة السينمائي

وتمثل فعاليات أيام القاهرة لصناعة السينما (CID)، التي تقام في الفترة من 15 إلى 20 نوفمبر 2024، منصة حيوية تهدف إلى دعم وتعزيز مشروعات السينما، وتقديم فرص نادرة للتفاعل بين صناع الأفلام من جميع أنحاء العالم، وتشهد هذه الفعالية مشاركة متميزة من مخرجين، منتجين، وخبراء في مختلف جوانب الصناعة السينمائية، يجتمعون لاستكشاف أحدث الاتجاهات وتبادل الأفكار والتجارب.