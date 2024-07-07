الأحد 07 يوليو 2024
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ثقافة وفنون

يعرض في رأس السنة 2024، لقطات من تصوير فيلم الأكشن التاريخي “فرقة الموت”

فرقة الموت.فيتو
فرقة الموت.فيتو

اقترب فريق فيلم “فرقة الموت” من الانتهاء من تصوير مشاهد العمل، والفيلم بطولة أحمد عز وأسر ياسين ومنة شلبي ويشاركهم في البطولة فريدة سيف النصر،محمود حميدة وبيومي فؤاد وأحمد خالد صالح وخالد كمال وعصام عمر ورشدي الشامي وعلي صبحي و جيهان الشماشرجي.

 فيلم فرقة الموت


الفيلم تدور أحداثه حول قصة حقيقية حدثت في صعيد مصر، ومن تأليف صلاح الجهيني وإخراج أحمد علاء، ومن المقرر عرضه فى رأس السنة 2024.

 

صعيدي للمرة الأولى

يقدم أحمد عز للمرة الأولى في مشواره الفني شخصية صعيدي، فعلى مدار تاريخه الفني الممتد لحوالي ربع قرن لم يسبق له تقديم تلك الشخصية سواء في السينما أو الدراما، وسيظهر كصعيدي للمرة الأولى من خلال “فرقة الموت”.

 

تدور قصة الفيلم في حقبة زمنية قديمة خلال فترة الخمسينيات من القرن الماضي، ويجسد أحمد عز شخصية ضابط شرطة قادم من الصعيد يتم تكليفه بالقبض على بعض المجرمين، فتبدأ الصراعات في الظهور وتزداد الأحداث سخونة في إطار من التشويق والحركة.

 

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أحمد خالد صالح احمد علاء أحمد عز فريده سيف النصر فرقة الموت محمود حميدة

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