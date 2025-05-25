الأحد 25 مايو 2025
الجريدة الورقية
رئيس التحرير
عصام كامل

أخبار مصر

للحد من التكدس، 25 جهازا لإنهاء إجراءات السفر ذاتيا بمطار القاهرة (صور)

مطار القاهرة، فيتو
مطار القاهرة، فيتو

 توفر شركة ميناء القاهرة الجوي 25 جهازا إنهاء إجراءات السفر الذاتي  SELF CHECK IN بمباني الركاب 2 و3، حيث تم تخصيص 9 أجهزة بمبنى الركاب رقم (2) و16 جهازا بمبنى الركاب رقم (3). 

ويأتي ذلك في إطار حرص شركة ميناء القاهرة الجوي على توفير تجربة سفر ممتعة ومريحة للمسافرين عبر مطار القاهرة الدولي وبهدف توفير الوقت والتيسير على الركاب في إنهاء إجراءات سفرهم.

أجهزة إنهاء إجراءات السفر الذاتي

وتمكن أجهزة إنهاء إجراءات السفر الذاتية الركاب المسافرين عبر مطار القاهرة الدولي من إنهاء إجراءات سفرهم عبر تسجيل وإدخال بيانات الحجز، وذلك بعد القيام بمسح جواز السفر الخاص بالراكب ضوئيًا.

 كما يتمكن المسافر من خلالها اختيار مقعده على طائرة شركة الطيران المسافر علي متنها وطباعة بطاقة صعوده إلى الطائرة؛ ما يؤدي لتفادى التكدس داخل صالات السفر والتقليل من التعامل البشرى بشكل مباشر مع الركاب المسافرين.

أماكن تواجد أجهزة إجراءات السفر الذاتية

وقد قامت شركة الميناء بتزويد صالتي السفر بالمبنيين 2 و3 بلوحات ديجيتال إرشادية تشير إلى أماكن تواجد أجهزة إجراءات السفر الذاتية لتمكن المسافرين من الوصول إليها وإنهاء إجراءات سفرهم بسهولة ويسر.

ونقدم لكم من خلال موقع (فيتو)، تغطية ورصدًا مستمرًّا على مدار الـ 24 ساعة لـ أسعار الذهب، أسعار اللحوم ، أسعار الدولار ، أسعار اليورو ، أسعار العملات ، أخبار الرياضة ، أخبار مصر، أخبار اقتصاد ، أخبار المحافظات ، أخبار السياسة، أخبار الحوداث ، ويقوم فريقنا بمتابعة حصرية لجميع الدوريات العالمية مثل الدوري الإنجليزي ، الدوري الإيطالي ، الدوري المصري، دوري أبطال أوروبا ، دوري أبطال أفريقيا ، دوري أبطال آسيا ، والأحداث الهامة و السياسة الخارجية والداخلية بالإضافة للنقل الحصري لـ أخبار الفن والعديد من الأنشطة الثقافية والأدبية.

تابع موقع فيتو عبر قناة (يوتيوب) اضغط هــــــــــــنا

تابع موقع فيتو عبر قناة (واتساب) اضغط هــــــــــــنا

تابع موقع فيتو عبر تطبيق (نبض) اضغط هــــــــــنا

تابع موقع فيتو عبر تطبيق (جوجل نيوز) اضغط هــــــــنا

ميناء القاهرة الجوي إجراءات السفر الطيران جواز السفر شركة ميناء القاهرة شركة ميناء القاهرة الجوي مبنى الركاب رقم 3 مطار القاهرة مطار القاهرة الدولي أجهزة إنهاء إجراءات السفر الذاتي

مواد متعلقة

مطار الغردقة الدولي يطلق خدمة جديدة لذوي الهمم

مصر للطيران تنظم 19 رحلة جوية إلى الأراضي المقدسة لنقل حجاج بيت الله

مصر للطيران تنظم اليوم 22 رحلة لنقل الحجاج إلى الأراضي المقدسة

مصر للطيران تسير 22 رحلة جوية إلى الأراضي المقدسة غدًا

الأكثر قراءة

طلب عاجل لوقف تنفيذ حكم إعدام نورهان خليل قاتلة أمها في بورسعيد

قرار قضائي جديد في واقعة إثبات نسب طفل للاعب الزمالك السابق إسلام جابر

النيابة الإدارية تحيل مديرة مدرسة للمحاكمة بتهمة الاعتداء على 3 تلاميذ بالحذاء

أسعار اللحمة اليوم الأحد 25 مايو 2025 في الأسواق

بريتني سبيرز تعتذر عن الفضيحة التي تسببت بها على متن الطائرة

تبدأ من 25 جنيهًا، تعرف على أسعار 8 أصناف من المانجو في سوق العبور

أخبار مصر: مرتضى منصور يعلن التطوع للدفاع عن طفل بلطيم، معيار العدالة في قانون الإيجار القديم، أسعار السلع التموينية، القاهرة تسجل 38 درجة

الدولار بكام النهارده؟ أسعار العملة الخضراء في البنوك المصرية (تحديث لحظي)

خدمات

المزيد

أسعار اللحمة اليوم الأحد 25 مايو 2025 في الأسواق

تعرف على حالات إزالة إعلان ودفع نفقات التنفيذ على نفقة صاحبه وفق القانون

سعر الفاكهة اليوم، انخفاض البرقوق والموز والجوافة في سوق العبور

سعر السمك اليوم، البلطي يتراجع 15 جنيهًا في سوق العبور

المزيد

انفوجراف

اطلب الإسعاف "أون لاين".. 7 معلومات عن تطبيق "اسعفني" الجديد (إنفوجراف)

المزيد

دين ودنيا

المزيد

تفسير حلم التحرش في المنام وعلاقته بمواجهة مشكلة كبيرة

هل الحج ينفي الفقر والذنوب؟ الأزهر للفتوى يجيب (فيديو)

مواقيت الصلاة، موعد أذان العشاء اليوم الأحد 25 - 5 - 2025 في القاهرة والمحافظات

المزيد
الجريدة الرسمية