للحد من التكدس، 25 جهازا لإنهاء إجراءات السفر ذاتيا بمطار القاهرة (صور)

توفر شركة ميناء القاهرة الجوي 25 جهازا إنهاء إجراءات السفر الذاتي SELF CHECK IN بمباني الركاب 2 و3، حيث تم تخصيص 9 أجهزة بمبنى الركاب رقم (2) و16 جهازا بمبنى الركاب رقم (3).

ويأتي ذلك في إطار حرص شركة ميناء القاهرة الجوي على توفير تجربة سفر ممتعة ومريحة للمسافرين عبر مطار القاهرة الدولي وبهدف توفير الوقت والتيسير على الركاب في إنهاء إجراءات سفرهم.

أجهزة إنهاء إجراءات السفر الذاتي

وتمكن أجهزة إنهاء إجراءات السفر الذاتية الركاب المسافرين عبر مطار القاهرة الدولي من إنهاء إجراءات سفرهم عبر تسجيل وإدخال بيانات الحجز، وذلك بعد القيام بمسح جواز السفر الخاص بالراكب ضوئيًا.

كما يتمكن المسافر من خلالها اختيار مقعده على طائرة شركة الطيران المسافر علي متنها وطباعة بطاقة صعوده إلى الطائرة؛ ما يؤدي لتفادى التكدس داخل صالات السفر والتقليل من التعامل البشرى بشكل مباشر مع الركاب المسافرين.

أماكن تواجد أجهزة إجراءات السفر الذاتية

وقد قامت شركة الميناء بتزويد صالتي السفر بالمبنيين 2 و3 بلوحات ديجيتال إرشادية تشير إلى أماكن تواجد أجهزة إجراءات السفر الذاتية لتمكن المسافرين من الوصول إليها وإنهاء إجراءات سفرهم بسهولة ويسر.

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