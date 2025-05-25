مطار الغردقة الدولي يطلق خدمة جديدة لذوي الهمم

أعلنت الشركة المصرية للمطارات تفعيل خدمة مبتكرة بمطار الغردقة الدولي لدعم الركاب من الصم والبكم، تماشيا مع خطة تعميم التجربة على جميع المطارات المصرية بعد نجاحها البارز في مطار سفنكس الدولي.

ويأتي ذلك في إطار مساعي الدولة المصرية لتعزيز مبادئ العدالة والاندماج المجتمعي، وتأكيدا على التزامها بتمكين ذوي الهمم ضمن رؤية الجمهورية الجديدة.

تتمثل الخدمة في توفير بطاقة تعريفية خاصة تحمل شعار "Service for Deaf & Mute" مع رمز بلغة الإشارة، تهدف إلى تسهيل التعرف على حامليها من قِبل العاملين بالمطار، مما يُمكّن الفِرَق العاملة من تقديم الدعم اللازم دون الحاجة إلى طلب المساعدة من قِبل الركاب. وتُتيح البطاقة تجاوز إجراءات التفتيش ومناطق الحجر الصحي وصالات السفر بسلاسة، مع ضمان الحصول على الخدمات بشكل يُراعي الكرامة الإنسانية ويحقق الفعالية.

ولضمان تفعيل الخدمة بأعلى معايير الجودة، جرى تدريب موظفين مختصين على لغة الإشارة في منطقة الحجر الصحي، حيث يتولون استقبال الركاب المستفيدين وتسليمهم البطاقة فور وصولهم، ما يضمن تفاعلا واضحا وآمنا مع مختلف جهات المطار. وتأتي هذه الخطوة كجزء من إستراتيجية وزارة الطيران المدني الهادفة إلى تطوير منظومة المطارات المصرية عبر تبني مفاهيم الشمولية ورفع كفاءة الخدمات المقدمة، لتصبح مصر نموذجا رياديا في التوازن بين الكفاءة التشغيلية والقيم الإنسانية.

تأتي هذه الخطوة ضمن خطوات عديدة تهدف إلى دمج ذوي الهمم في المجتمع، حيث تسعى الدولة المصرية لجعل المطارات المصرية أماكن مناسبة للجميع، بما يظهر حرص وزارة الطيران المدني والتزامها بالمساواة وإحترام حقوق كل فرد.

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