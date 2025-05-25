الأحد 25 مايو 2025
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خارج الحدود

الهلال الأحمر: إصابة 10 فلسطينيين بالاختناق بالغاز المسيل للدموع

الهلال الأحمر الفلسطيني،
الهلال الأحمر الفلسطيني، فيتو

أعلن الهلال الأحمر الفلسطيني، إصابة 10 فلسطينيين بالاختناق بالغاز المسيل للدموع خلال اقتحام الاحتلال مدينة نابلس.

وأشار الهلال الأحمر الفلسطيني إلى إصابة فتى برصاص قوات الاحتلال خلال اقتحام البلدة القديمة بمدينة نابلس بالضفة الغربية.

وكانت أفادت وكالة الأونروا، اليوم الأحد، أن السبيل الوحيد لمنع تفاقم الكارثة الحالية في غزة هو تدفق المساعدات بشكل فعال ومتواصل.

وأوضحت الوكالة أن أقل ما نحتاج إليه في غزة هو 500 إلى 600 شاحنة يوميا تديرها الأمم المتحدة بما في ذلك الأونروا.

كما أشارت إلى أن سكان قطاع غزة لا يستطيعون انتظار دخول المساعدات أكثر من ذلك.

وكان الهلال الأحمر الفلسطيني قد أعلن، أمس السبت، عن  إصابة 7 فلسطينيين إثر اعتداء مستوطنين عليهم في قرية المنيا قرب بيت لحم بالضفة الغربية.

وأعلنت وزارة الصحة بغزة، في بيان صادر عنها، قبل وقت سابق، عن  استشهاد 44 فلسطينيا في غارات للاحتلال الإسرائيلي على قطاع غزة منذ فجر اليوم، 25 منهم جنوبي القطاع.

ضحايا العدوان الإسرائيلي على غزة 

وأمس السبت، أكدت وزارة الصحة الفلسطينية في بيان صادر عنها، استشهاد 21 فلسطينيا في غارات إسرائيلية.

ومن جانبه، قال مكتب الإعلام الحكومي بغزة: إنه تم تسجيل 58 شهيدا بسبب سوء التغذية، و242 آخرين بسبب نقص الغذاء والدواء.


ضحايا العدوان الإسرائيلي على غزة 

وأضاف مكتب الإعلام الحكومي بغزة، أن 26 مريض كلى فقدوا حياتهم بسبب غياب الرعاية الغذائية والعلاجية وأكثر من 300 حالة إجهاض بسبب نقص العناصر الغذائية الضرورية.

وفي السياق ذاته، أعلنت وزارة الصحة بقطاع غزة، أن القصف المتكرر لمستشفى غزة الأوروبي ومحيطه يحول دون إجلاء طواقم صحية ومحاصرين داخله.

وأوضحت وزارة الصحة بغزة: نوجه نداء عاجلا للجهات المعنية لتوفير الحماية للمرافق الصحية والطواقم العاملة فيها.

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