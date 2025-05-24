السبت 24 مايو 2025
الجريدة الورقية
رئيس التحرير
عصام كامل

خارج الحدود

إصابة 7 فلسطينيين إثر اعتداء مستوطنين عليهم بالضفة

المستوطنين الإسرائيليين
المستوطنين الإسرائيليين بالضفة الغربية، فيتو

أعلن  الهلال الأحمر الفلسطيني، اليوم السبت، عن  إصابة 7 فلسطينيين إثر اعتداء مستوطنين عليهم في قرية المنيا قرب بيت لحم بالضفة الغربية.

وأعلنت وزارة الصحة بغزة، في بيان صادر عنها  قبل وقت سابق عن  استشهاد 44 فلسطينيا في غارات للاحتلال الإسرائيلي على قطاع غزة منذ فجر اليوم 25 منهم جنوبي القطاع.

 

ضحايا العدوان الإسرائيلي على غزة 

وفي وقت سابق من اليوم السبت، أكدت وزارة الصحة الفلسطينية في بيان صادر عنها، استشهاد 21 فلسطينيا في غارات إسرائيلية.

ومن جانبه قال مكتب الإعلام الحكومي بغزة اليوم السبت: إنه تم تسجيل 58 شهيدا بسبب سوء التغذية، و242 آخرين بسبب نقص الغذاء والدواء.


ضحايا العدوان الإسرائيلي على غزة 

وأضاف مكتب الإعلام الحكومي بغزة، أن 26 مريض كلى فقدوا حياتهم بسبب غياب الرعاية الغذائية والعلاجية وأكثر من 300 حالة إجهاض بسبب نقص العناصر الغذائية الضرورية.

وفي السياق ذاته أعلنت وزارة الصحة بقطاع غزة، اليوم السبت، أن القصف المتكرر لمستشفى غزة الأوروبي ومحيطه يحول دون إجلاء طواقم صحية ومحاصرين داخله.

وأوضحت وزارة الصحة بغزة: نوجه نداء عاجلا للجهات المعنية لتوفير الحماية للمرافق الصحية والطواقم العاملة فيها.

ونقدم لكم من خلال موقع (فيتو)، تغطية ورصدًا مستمرًّا على مدار الـ 24 ساعة لـ أسعار الذهب، أسعار اللحوم ، أسعار الدولار ، أسعار اليورو ، أسعار العملات ، أخبار الرياضة ، أخبار مصر، أخبار اقتصاد ، أخبار المحافظات ، أخبار السياسة، أخبار الحوداث ، ويقوم فريقنا بمتابعة حصرية لجميع الدوريات العالمية مثل الدوري الإنجليزي ، الدوري الإيطالي ، الدوري المصري، دوري أبطال أوروبا ، دوري أبطال أفريقيا ، دوري أبطال آسيا ، والأحداث الهامة و السياسة الخارجية والداخلية بالإضافة للنقل الحصري لـ أخبار الفن والعديد من الأنشطة الثقافية والأدبية.

تابع موقع فيتو عبر قناة (يوتيوب) اضغط هــــــــــــنا

تابع موقع فيتو عبر قناة (واتساب) اضغط هــــــــــــنا

تابع موقع فيتو عبر تطبيق (نبض) اضغط هــــــــــنا

تابع موقع فيتو عبر تطبيق (جوجل نيوز) اضغط هــــــــنا

إسرائيل الهلال الاحمر الفلسطيني الصحة الفلسطينية الضفة الغربية بيت لحم غزة

مواد متعلقة

الهلال الأحمر يقدم دورة تنشيطية مكثفة لفرق الاستجابة أثناء الطوارئ لتعزيز جاهزية 251 فرقة

إجراءات فورية من الهلال الأحمر المصري بعد زلزال مصر ويقدم تعليمات عاجلة للمواطنين

الهلال الأحمر الفلسطيني: مستوطن يصيب طفلة في رأسها بالخليل

الأكثر قراءة

بث مباشر، مباراة بيراميدز وصن داونز في نهائي دوري أبطال إفريقيا 2025

الدوري المصري، سيراميكا يتقدم بهدف أمام حرس الحدود بالشوط الأول

البحوث الإسلامية يعلق على تنبؤات حدوث زلازل وانفجارات غدا (فيديو)

البحوث الفلكية تكشف حقيقة توقعات 25 مايو 2025 (فيديو)

ملكة جمال السعودية تتحايل على "البكيني" في مسابقة عالمية، والنشطاء: رومي القحطاني تكسر التابوهات

أمن القاهرة يكشف تفاصيل مشاجرة طفل المرور وآخرين بالمقطم (فيديو)

أستاذ زلازل عن توقعات 25 مايو: فشنك (فيديو)

بيراميدز يخطف تعادلا قاتلا من قلب صن داونز في ذهاب نهائي دوري أبطال أفريقيا

خدمات

المزيد

أسعار الذهب اليوم السبت 24 مايو 2025 في عمان

سعر القصدير في البورصات العالمية اليوم السبت 2025.5.24

سعر الأرز في السوق المحلية اليوم السبت 24/5/2025

أسعار السكر في الأسواق اليوم السبت 24-5-2025

المزيد

انفوجراف

اطلب الإسعاف "أون لاين".. 7 معلومات عن تطبيق "اسعفني" الجديد (إنفوجراف)

المزيد

دين ودنيا

المزيد

مناسك الحج "أحكام وأسرار"، وزير الأوقاف السابق يوضح معنى التلبية وتمامها

ما حكم شراء الأضحية بالتقسيط؟، الإفتاء تجيب

تفسير حلم الفضة في المنام وعلاقته بخسارة مادية قريبة

المزيد
الجريدة الرسمية