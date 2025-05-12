الإثنين 12 مايو 2025
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خارج الحدود

مستوطنون يقتحمون المسجد الأقصى تحت حراسة قوات الاحتلال

المسجد الاقصي،فيتو
المسجد الاقصي،فيتو

أفادت تقارير إخبارية، اليوم الاثنين، بأن مستوطنين اقتحموا المسجد الأقصى بحراسة من قوات الاحتلال الإسرائيلي.

واعتاد المستوطنون، على اقتحام المسجد الأقصى تحت حراسة من شرطة الاحتلال الإسرائيلي.

وكانت أعلنت إذاعة جيش الاحتلال الإسرائيلي، أمس، عن تجنيد لوائي احتياط من المشاة والمدرعات بهدف توسيع العملية العسكرية في غزة.

تجنيد 5 ألوية احتياط حتى الآن في إطار توسيع العمليات بغزة

وأوضحت إذاعة جيش الاحتلال الإسرائيلي أنه تم تجنيد وحشد 5 ألوية احتياط حتى الآن في إطار توسيع العمليات بغزة.

وكانت قوات الاحتلال قد اقتحمت بلدة ترمسعيا شمال رام الله بالضفة الغربية.

واندلعت أول مساء أمس مواجهات بين الشبان الفلسطينيين وقوات الاحتلال خلال اقتحام بلدة بيت فوريك شرقي نابلس بالضفة الغربية.

وفي الوقت ذاته، استشهد فلسطينيان،  السبت الماضي، جراء قصف إسرائيلي استهدف مدرسة تؤوي نازحين غربي مدينة غزة.

وأعلنت وزارة الصحة بغزة عن ارتفاع عدد ضحايا العدوان الإسرائيلي إلى 52,810 آلاف شهيد و119,473 ألف مصاب منذ 7 أكتوبر 2023.

المعاناة في غزة تخطت الخيال

وحذر مكتب الأمم المتحدة لتنسيق الشؤون الإنسانية (أوتشا) من أن المعاناة في قطاع غزة تجاوزت كل التصورات، مشيرا إلى أن العائلات تضطر للمخاطرة بحياتها للوصول إلى الغذاء.

وأكد المكتب الأممي الحاجة الملحة لرفع الحصار فورا من أجل تمكين وصول المساعدات الإنسانية إلى السكان المتضررين.

جيش الاحتلال يعلن إصابة 9 ضباط وجنود

وأعلن جيش الاحتلال الإسرائيلي عن إصابة ضابطين و7 جنود في انفجار لغم شمالي قطاع غزة.

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إذاعة جيش الاحتلال الإسرائيلي اقتحام المسجد الأقصى اذاعة جيش الاحتلال المسجد الأقصى

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