قالت الدكتورة شيرين عبد الغفار أستاذ السكر والغدد الصماء بكلية الطب جامعة القاهرة إن أسباب الإصابة بمرض السكر عند الأطفال غير معروفة.

أسباب السكر عند الأطفال

وأشارت إلى أن السكر عند الأطفال يكون من النوع الأول وهو يحدث بسبب مشكلة مناعية تجعل الجسم يهاجم البنكرياس وتجعله لا يستطيع إفراز الأنسولين.

وأكدت أن علاج السكر من النوع الأول عند الأطفال يكون من خلال تعويض نقص هرمون الأنسولين بالحصول على العلاج الأنسولين لكي يستطيع الطفل ضبط السكر والنمو.



وأشارت أستاذ السكر والغدد الصماء إلى أن هناك فوائد متعددة للأنسولين فهو يسمى هرمون الطاقة

وكشفت الدكتورة شيرين عبد الغفار، أستاذ علاج السكر والغدد الصماء، بكلية الطب جامعة القاهرة عن أهم أعراض مرض السكر عند الأطفال.

أعراض مرض السكر عند الأطفال

وأضافت أن هناك عدة أعراض يجب أن تنتبه لها الأم منها التبول بكثرة ووجود التهابات فطرية متكررة وفقدان الوزن بشكل مفاجئ.

أوضحت أن مرض السكر عند الأطفال من النوع الأول وليس مرضًا وراثيًّا مشيرة إلى أن مرض السكر يظهر لدى الطفل فجأة مؤكدة أنه يجب التشخيص السليم عن طريق عمل الفحوصات وإجراء التحاليل السكر الصائم والفاطر.

التشخيص المبكر لمرض السكر يساعد على منع المضاعفات

أكدت أستاذ السكر والغدد الصماء أن التشخيص المبكر لمرض السكر يساعد على منع المضاعفات

كانت كشفت وزارة الصحة عن وجود أعراض يجب عند ظهورها الذهاب لطبيب أمراض الباطنة لتشخيص الإصابة بمرض السكر.

أعراض مرض السكر

وأوضحت وزارة الصحة أن هذه الأعراض تشمل:

١- فقدان الوزن.

٢- عدم وضوح الرؤية.

٣- شدة العطش.

٤- الإجهاد.

٥- كثرة التبول.

٦- الجوع المستمر.

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