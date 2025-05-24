الصحة: إنقاذ شاب تعرض لكسور متعددة بالجسم في مستشفى 15 مايو النموذجي

أعلنت أمانة المراكز الطبية المتخصصة بوزارة الصحة تفاصيل إنقاذ شاب تعرض لحادث من كسور متعددة بالجسم بمستشفى ١٥ مايو النموذجي.

شاب في منتصف العشرينات تعرض لحادث سير تسبب في كسور متعددة في مفصل الحوض

واستقبل مستشفى ١٥ مايو شابًّا في منتصف العشرينيات تعرض لحادث سير تسبب في كسور متعددة في مفصل الحوض، الحق الحرقفي الأيمن، عظام العانة، بالإضافة إلى كسور في عظمتي الساق والساعد الأيسر.

أفاد الدكتور روماني ثابت مدير مستشفى ١٥ مايو، أن رحلة العلاج بدأت باستقبال المريض في العناية المركزة للحفاظ على استقرار علاماته الحيوية وتعويض فقدان الدم، ثم أُجريت له عملية رد مغلق وتثبيت داخلي لكسر القصبة بمسمار نخاعي تشابكي، مع رد مفتوح وتثبيت داخلي لعظمتي الساعد بشرائح ومسامير ذاتية الغلق.

عملية رد مفتوح وتثبيت داخلي لكسر الحق الحرقفي وعظام العانة

وبعد تحسن حالة المريض الصحية، تم إجراء عملية رد مفتوح وتثبيت داخلي لكسر الحق الحرقفي وعظام العانة وعظام الإيليا، مع المحافظة على حافظة مفصل الحوض.

كما نوه "ثابت" بأن المريض قد خرج بعد تحسن حالته الصحية بالقسم الداخلي، ويتابع حاليًا في العيادات الخارجية، مما يعكس مستوى الرعاية الطبية المتقدمة التي يوفرها مستشفى مايو.

كانت أعلنت أمانة المراكز الطبية المتخصصة أنه لأول مرة في السلوم التخصصى، إجراء عملية تثبيت داخلي بمسمار نخاعي تشابكي.

مريض يبلغ من العمر ٢٢ عامًا مصاب بكسر في القصبة اليمنى

وقالت إنه استقبل قسم العظام بمستشفى السلوم التخصصي، مريضًا يبلغ من العمر ٢٢ عامًا مصابًا بكسر في القصبة اليمنى، وبعد إجراء الفحوصات اللازمة والأشعات، تم تحضير المريض لدخول العمليات، حيث قام فريق جراحة العظام بإجراء عملية تثبيت داخلي بمسمار نخاعي تشابكي.

وقال الدكتور رضا بكر مدير المستشفى إن هذه العملية الجراحية تُجرى لأول مرة بالمستشفى، وإنها تعتبر من التقنيات الحديثة والمتطورة التي تُستخدم لعلاج الكسور المُعقدة في العظام، حيث يتم تثبيت العظم باستخدام مسمار نخاعي متشابك، من خلال استخدام جهاز CA-RM، وهذا يساعد في سرعة الشفاء وتقليل احتمالات حدوث مضاعفات، ومما يجعلها خيارًا مفضلًا في علاج حالات الكسور التي يصعب معالجتها بالطرق التقليدية.

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