أسعار الخضار اليوم، ارتفاع الطماطم والسبانخ والفلفل وانخفاض جديد في البامية

أسعار الخضار اليوم، سجلت أسعار الخضار تباينًا ملحوظًا، وفق آخر تحديث في سوق العبور للجملة، أكبر أسواق الجملة في محافظات مصر، اليوم الخميس الموافق 22 مايو 2025.

أسعار الخضار اليوم

وتستعرض «فيتو» سعر الخضار في سوق العبور للجملة اليوم الخميس الموافق 22 مايو 2025، في السطور الآتية:

أسعار الخضار

سعر الخضار اليوم الخميس

تراوح سعر الطماطم بين 6 جنيهات إلى 12 جنيهًا للكيلو، بارتفاع جنيه عن سعرها السابق.

بين 6 جنيهات إلى 12 جنيهًا للكيلو، بارتفاع جنيه عن سعرها السابق. تراوح سعر كيلو البطاطس بين 3.5 جنيه إلى 7 جنيهات، بانخفاض جنيه عن سعرها السابق.

بين 3.5 جنيه إلى 7 جنيهات، بانخفاض جنيه عن سعرها السابق. تراوح سعر كيلو البصل أبيض من 5 جنيهات إلى 7.5 جنيه.

تراوح سعر كيلو البصل أحمر من 5 جنيهات إلى 7.5 جنيه.

تراوح سعر كيلو الكوسة من 5 جنيهات إلى 8 جنيهات، بانخفاض جنيهين عن سعرها السابق.

تراوح سعر جزر بدون عروش من 3 إلى 5 جنيهات.

أسعار الخضار

سعر الخضار اليوم

تراوح سعر كيلو الفاصوليا من 7 إلى 15 جنيها، بارتفاع جنيهين عن سعرها السابق.

تراوح سعر كيلو باذنجان بلدي من 3 جنيهات إلى 7 جنيهات.

تراوح سعر كيلو فلفل رومي من 6 إلى 11 جنيها، بارتفاع جنيه عن سعره السابق.

تراوح سعر كيلو الفلفل حامي من 3 إلى 8 جنيهات، بارتفاع جنيه عن سعره السابق.

تراوح سعر كيلو فلفل ألوان من 25 إلى 35 جنيهًا، بارتفاع 4 جنيهات عن سعره السابق.

أسعار الخضار

أسعار الخضار

تراوح سعر كيلو الملوخية من 10 إلى 12 جنيهًا، بانخفاض جنيه عن سعره السابق. تراوح سعر كيلو الخيار صوب من 4 إلى 11 جنيها. تراوح سعر كيلو الخيار بلدي من 4 إلى 11 جنيها. تراوح سعر البامية من 20 إلى 40 جنيهًا، بانخفاض 5 جنيهات عن سعره السابق. بلغ سعر كيلو البسلة نحو 20 جنيها. تراوح سعر كيلو السبانخ من 20 إلى 24 جنيهًا، بارتفاع 4 جنيهات عن سعره السابق. وتراوح سعر ورق العنب من 30 إلى 45 جنيهًا للكيلو.

أسعار الخضار

سعر الخضار

تراوح سعر كيلو القلقاس من 12 إلى 15 جنيهًا.

تراوح سعر كيلو البطاطا من 3.5 جنيه إلى 9.5 جنيه.

تراوح سعر كيلو الثوم من 30 إلى 50 جنيهًا.

تراوح سعر كيلو الليمون بلدي من 35 جنيهًا إلى 55 جنيهًا.

تراوح سعر كيلو الليمون أضاليا من 20 جنيهًا إلى 30 جنيهًا.

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