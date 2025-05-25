خريطة التلاوات المجودة والمرتلة بإذاعة القرآن الكريم اليوم الأحد
تمتلئ خريطة التلاوات المقرر إذاعتها، الأحد، عبر أثير إذاعة القرآن الكريم بمجموعة قوية من تلاوات عمالقة التلاوة.
وتنشر فيتو الخريطة الكاملة للتلاوات المجودة والمرتلة المقرر إذاعتها ومواعيد بثها:
00: 8 (ص) تلاوة للشيخ / محمد صديق المنشاوي وما تيسر من سورتي السجدة / العلق 28
19:03 (قرآن المغرب) تلاوة للشيخ / محمد ساعى نصر الجرزاوي وما تيسر من سورتى الأنعام/ الشمس 45ق
15: 11 (مساءً قرآن السهرة) للشيخ / محمود عبد الحكم وما تيسر من سورة الحج 45ق
24:15(بعد منتصف الليل) للشيخ / إبراهيم الشعشاعي وما تيسر من سور ق/ الضحى / العلق 44ق
02:50(قبل الفجر) للشيخ /حمدى الزامل وما تيسر من سورة مريم
ثم تلاوات المصحف المرتل
الساعة / 06:00 / تلاوة للقارئ / محمود خليل الحصرى / ما تيسر من سورتى الشورى - الزخرف ومدة التلاوة / 30 ق
الساعة / 08:40 / تلاوة للقارئ / محمود خليل الحصرى / ما تيسر من سور الزخرف - الدخان - الجاثية - الأحقاف ومدة التلاوة / 31 ق
الساعة / 10:00 / تلاوة للقارئ / محمود خليل الحصرى / ما تيسر من سور الأحقاف - محمد - الفتح ومدة التلاوة / 31 ق
الساعة / 10:40 / تلاوة للقارئ / محمود خليل الحصرى / ما تيسر من سور الفتح - الحجرات - ق - الذاريات ومدة التلاوة / 29 ق
الساعة / 11:17 / تلاوة للقارئ / محمود خليل الحصرى / ما تيسر من سور الطور - النجم - القمر - الرحمن ومدة التلاوة / 28 ق
الساعة / 13:32 / تلاوة للقارئ / محمود خليل الحصرى / ما تيسر من سور الرحمن - الواقعة - الحديد ومدة التلاوة / 29 ق
الساعة / 15:09 / تلاوة للقارئ / محمود خليل الحصرى / ما تيسر من سور الحديد - المجادلة - الحشر ومدة التلاوة / 28 ق
الساعة / 01:00 / تلاوة للقارئ / محمود خليل الحصرى / ما تيسر من سور الممتحنة - الصف - الجمعة - المنافقون ومدة التلاوة / 29 ق
الساعة / 02:19 / تلاوة للقارئ / محمود خليل الحصرى / ما تيسر من سور الطلاق - التحريم - الملك - القلم ومدة التلاوة / 28 ق
الساعة / 04:50 / تلاوة للقارئ / محمود خليل الحصرى / ما تيسر من سور الحاقة - حتى آخر المزمل ومدة التلاوة / 29 ق
الساعة / 05:24 / تلاوة للقارئ / محمود خليل الحصرى / ما تيسر من سور المدثر - حتى آخر النبأ ومدة التلاوة / 27 ق
ثم فقرة المصحف المرتل للشيخ محمود خليل الحصري برواية: قالون
الساعة 20:14 سورة البقرة من آية 222 إلى آية 255 تسبقها تقدمة للشيخ عبد الحكيم عبد اللطيف عبد الله / ومدة التلاوة 27 ق
ثم المصحف المرتل للشيخ عبدالباسط عبدالصمد برواية : ورش
الساعة 21:00 من / سورة المائدة من آية 8 إلى آية 43 من سورة المائدة تسبقها تقدمة للشيخ محمود برائق /ومدة التلاوة ٢٣
و الختمة المرتلة متعددة القراء
الساعة 01:53 تلاوة للقارئ / أحمد محمد عامر / من الآية 47 من سورة الروم وحتى الآية 6 من سورة الأحزاب / 29:20 ق
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