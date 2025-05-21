الأمن الغذائي على رأس أولويات الدولة.. أبرز تصريحات وزير التموين اليوم

خلال افتتاح المرحلة الأولى من مدينة "مستقبل مصر الصناعية" وموسم حصاد القمح:

في رسالة قوية تؤكد على التزام الدولة بتحقيق الأمن الغذائي وتعزيز القدرات الصناعية والزراعية، ألقى الدكتور شريف فاروق، وزير التموين والتجارة الداخلية، كلمة خلال فعاليات افتتاح المرحلة الأولى من مدينة "مستقبل مصر الصناعية" وموسم حصاد القمح بمحور الشيخ زايد بمحافظة الجيزة (محور الضبعة سابقًا)، وذلك بحضور الرئيس عبد الفتاح السيسي رئيس الجمهورية.



واستعرض الوزير خلال كلمته جهود الدولة في تأمين السلع الاستراتيجية، وتطوير منظومة التخزين والنقل، بالإضافة إلى المبادرات الحكومية لدعم المواطن وتوفير السلع بأسعار مناسبة، مؤكدًا أن مصر تمضي بخطى ثابتة نحو التحول إلى مركز لوجستي إقليمي للأمن الغذائي.

أبرز تصريحات وزير التموين اليوم

أبرز ما جاء في كلمة الدكتور شريف فاروق وزير التموين والتجارة الداخلية:

أولوية الأمن الغذائي

الدولة بقيادة الرئيس عبد الفتاح السيسي، تضع الأمن الغذائي في صدارة الأولويات.

تركيز على استقرار سلاسل الإمداد وتوفير السلع بأسعار مناسبة للمواطنين.

احتياطي آمن ومطمئن

الاحتياطي الاستراتيجي من السلع الأساسية يكفي لأكثر من 6 شهور، وأحيانًا أكثر لبعض السلع.

يرجع الفضل إلى قرار الرئيس عام 2014 بزيادة السعة التخزينية من 1.2 إلى 3.4 مليون طن.

السعي لتخزين 6 ملايين طن

تنفيذًا لتوجيهات القيادة السياسية، جارٍ العمل على مضاعفة السعة التخزينية إلى 6 ملايين طن.

دعم موسم توريد القمح المحلي بأسعار تشجيعية تفوق الأسعار العالمية.

تحفيز الفلاحين وتطوير منظومة النقل

إنشاء غرفة عمليات مركزية لمتابعة عمليات التوريد.

دخول كيانات جديدة مثل "جهاز مستقبل مصر للتنمية المستدامة" في المنظومة.

استخدام السكك الحديدية والنقل النهري في نقل المحاصيل.

مبادرة "أسواق اليوم الواحد"

أُطلقت في نوفمبر الماضي.

تم تنفيذ 300 سوق مؤقت و250 سوق دائم لتوفير السلع مباشرة للمواطنين.

استعدادات عيد الأضحى

بدء إطلاق شوادر بيع اللحوم من 20 مايو.

التعاون مع وزارتي الزراعة والأوقاف لتوفير لحوم بلدية ومجمدة بأسعار مناسبة.

خدمة 70 مليون مواطن

أكثر من 40 ألف نقطة بيع تشمل المجمعات الاستهلاكية والجمعيات والسيارات المتنقلة.

خطة تطوير بالشراكة مع القطاع الخاص.

هدف استراتيجي

تحويل مصر إلى مركز لوجستي إقليمي للأمن الغذائي.

تنسيق مستمر بين الوزارة والجهات المعنية لتحقيق هذا الهدف.

تفاصيل حفل الافتتاح بحضور رئيس الجمهورية

شهد الرئيس عبد الفتاح السيسي، صباح اليوم، افتتاح المرحلة الأولى من مدينة "مستقبل مصر الصناعية" وفعاليات موسم حصاد القمح بمحور الشيخ زايد بمحافظة الجيزة (محور الضبعة سابقًا).

الحفل تضمن عرض فيلم تسجيلي بعنوان "مستقبل مصر.. القدرة والتنمية".

كما ألقى العقيد الدكتور بهاء الغنام، المدير التنفيذي لجهاز مستقبل مصر للتنمية المستدامة، كلمة استعرض فيها:

تطورات مشروع مدينة "مستقبل مصر الصناعية" المتخصصة في التصنيع الزراعي.

استهداف استصلاح 4.5 مليون فدان، منها 800 ألف فدان تضاف للرقعة الزراعية بحلول سبتمبر 2025.

الوصول إلى 13.5 مليون فدان من الأراضي القابلة للزراعة بحلول عام 2027.

المساهمة في تحقيق الأمن الغذائي، وزيادة الصادرات الزراعية والغذائية.

تقليل فاتورة استيراد مصر من السلع الغذائية، والتي تبلغ سنويًا نحو 20 مليار دولار.

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