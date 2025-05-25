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اليوم، 73 ألفا و947 طالبا بالصف الثاني الثانوي يؤدون امتحاني الفيزياء والتاريخ بمحافظة الدقهلية

امتحانات الدقهلية،
امتحانات الدقهلية، فيتو

يواصل طلاب الصف الثاني الثانوي بمحافظة الدقهلية البالغ عددهم 73 ألفا و947 طالبا وطالبة امتحانات الفصل الدراسي الثاني 2025، في مدارس محافظة الدقهلية.

 امتحانات الصف الثاني الثانوي بالدقهلية 

حيث يؤدي طلاب وطالبات الصف الثاني الثانوي بمحافظة الدقهلية

  • يؤدون اليوم الأحد مادة الفيزياء للشعبة العلمية في ساعتين، والتاريخ للشعبة الأدبية في ساعتين.
  • الاثنين مادتي الكيمياء للشعبة العلمية في ساعتين والجغرافيا للشعبة الأدبية في ساعتين.
  • الثلاثاء الأحياء للشعبة العلمية علمى ساعتين وعلم النفس للكعبة الأدبية ساعتين ورياضة تطبيقية للكعبة العلمية رياضة في ساعتين.

 

اعتماد جداول امتحانات التعليم في الدقهلية 

وكان اعتمد اللواء طارق مرزوق، محافظ الدقهلية، جدول امتحانات الفصل الدراسي الثاني للعام الدراسي 2024/2025 لمراحل النقل من التعليم الأساسي والشهادة الإعدادية، وتشمل مراحل النقل الصفوف التالية: الصف الثالث الابتدائي وتبدأ الامتحانات يوم 17/5 وتنتهي 25/5، والصف الرابع تبدأ 18/5 وتنتهي 27/5، والصف الخامس تبدأ 19/5 وتنتهي 27/5، والصف السادس تبدأ 20/5 وتنتهي 27/5.

 

أما الصف الأول والثاني الإعدادي فتبدأ الامتحانات يوم 17/5 وتنتهي 27/5، وتبدأ امتحانات الشهادة الإعدادية (الصف الثالث الإعدادي) يوم 20/5 وتنتهي 4/6.
 

كما تبدأ امتحانات الفصل الدراسي الثاني للصفين الأول والثاني الثانوي يوم 17/5 وتنتهي يوم 27/5.

 

إنهاء كافة الاستعدادات والتجهيزات بلجان الامتحانات

ووجه محافظ الدقهلية بضرورة إنهاء كافة الاستعدادات والتجهيزات بلجان الامتحانات، واتخاذ كافة الإجراءات الاحترازية التي تضمن لأبنائنا أداء الامتحانات في جو من النزاهة والشفافية، والمناخ الملائم لأداء الامتحانات.
 

ومن جانبه، أوضح المهندس محمد الرشيدي، وكيل أول تعليم الدقهلية، أن هناك تنسيقًا كاملًا مع الأجهزة المعنية ومن خلال الإدارات التعليمية بالمحافظة لاتخاذ الإجراءات اللازمة لتنفيذ توجيهات اللواء طارق مرزوق، محافظ الدقهلية، بالنسبة للامتحانات.

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