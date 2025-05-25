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74 ألفا و713 طالبا بالصف الأول الثانوي في الدقهلية ينتظمون في لجان امتحان الرياضيات

امتحانات الدقهلية،
امتحانات الدقهلية، فيتو

انتظم طلاب وطالبات الصف الأول الثانوي امتحانات الفصل الدراسي الثاني 2025، في لجان  مدارس محافظة الدقهلية.

 

جدول امتحانات الصف الاول الثانوي بالدقهلية 

حيث يؤدي طلاب وطالبات الصف الأول الثانوي  بمحافظة الدقهلية والبالغ عددهم  74 ألفا و713 طالبا على مستوى المحافظة اليوم الأحد امتحان مادة الرياضيات في 3 ساعات.
 

اعتماد جداول امتحانات التعليم في الدقهلية 

وكان اللواء طارق مرزوق، محافظ الدقهلية، اعتمد جدول امتحانات الفصل الدراسي الثاني للعام الدراسي 2024/2025 لمراحل النقل من التعليم الأساسي والشهادة الإعدادية، وتشمل مراحل النقل الصفوف التالية: الصف الثالث الابتدائي وتبدأ الامتحانات يوم 17/5 وتنتهي 25/5، والصف الرابع تبدأ 18/5 وتنتهي 27/5، والصف الخامس تبدأ 19/5 وتنتهي 27/5، والصف السادس تبدأ 20/5 وتنتهي 27/5.

 

أما الصف الأول والثاني الإعدادي فتبدأ الامتحانات يوم 17/5 وتنتهي 27/5، وتبدأ امتحانات الشهادة الإعدادية (الصف الثالث الإعدادي) يوم 20/5 وتنتهي 4/6.
 

كما تبدأ امتحانات الفصل الدراسي الثاني للصفين الأول والثاني الثانوي يوم 17/5 وتنتهي يوم 27/5.

 

إنهاء كافة الاستعدادات والتجهيزات بلجان الامتحانات

ووجه محافظ الدقهلية بضرورة إنهاء كافة الاستعدادات والتجهيزات بلجان الامتحانات، واتخاذ كافة الإجراءات الاحترازية التي تضمن لأبنائنا أداء الامتحانات في جو من النزاهة والشفافية، والمناخ الملائم لأداء الامتحانات.
 

ومن جانبه، أوضح المهندس محمد الرشيدي، وكيل أول تعليم الدقهلية، أن هناك تنسيقًا كاملًا مع الأجهزة المعنية ومن خلال الإدارات التعليمية بالمحافظة لاتخاذ الإجراءات اللازمة لتنفيذ توجيهات اللواء طارق مرزوق، محافظ الدقهلية، بالنسبة للامتحانات.

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